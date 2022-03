Drogendeals in JVA Wolfenbüttel: Zeuge verschwindet spurlos

Der Zeuge, der den Prozess wegen Rauschgifthandels in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel mit seiner Aussage ins Rollen brachte, ist verschwunden. Seit längerem ist der ehemalige Häftling zur Fahndung ausgeschrieben. Doch der 37 Jahre alte gelernte Fliesenleger bleibt unauffindbar.

Richterin: „Dem Zeugen war die Angst anzusehen“

Vor zwei Jahren hatte er dem Landgericht Braunschweig bei der ersten Auflage der Verhandlung gegen einen als „Paten von Salzgitter“ bekannten Clan-Kriminellen (29) und drei mutmaßliche Komplizen noch Rede und Antwort gestanden. Leicht gebeugt saß der füllige Mann auf dem für Zeugen vorgesehenen Stuhl im Schwurgerichtssaal.

„Ich habe Drogen konsumiert und wurde dann erpresst und geschlagen“, berichtete er seinerzeit mit zittriger Stimme – und benannte die mutmaßlichen Täter auf der Anklagebank. Diejenigen, die ihm die Drogen im Gefängnis verkauft und ihn attackiert hätten. Doch die Corona-Pandemie setzte der Verhandlung ein vorzeitiges Ende. Seit der Vorwoche rollt die achte große Strafkammer die Sache neu auf.

„Er wollte reinen Tisch machen“, ist der Eindruck einer Richterin (42), die vor zwei Jahren dabei war. „Die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben.“ Sie trat in den Zeugenstand und berichtete ihren Kollegen, was der Fliesenleger im Februar 2020 aussagte, bevor er verschwand.

Der Mann hatte sich Ende 2018 an das Personal im Wolfenbütteler Gefängnis gewandt und erzählt, dass man ihn drangsaliere. Ein mutmaßlicher Helfershelfer des „Paten“ habe ihn beim Pokern im Knast mit angeblich kostenlosem Marihuana geködert. Er habe dann weiter kleinere Mengen Cannabis bezogen. Ersatzweise auch künstliches Cannabinoide – bekannt als „Spice“. Dessen Qualität sei so schwankend gewesen, dass ein Mithäftling im Krankenhaus landete.

Verteidiger zweifeln an Motiven des verschwundenen Zeugen

Rasch hätten drei der Angeklagten dann monatlich unverhältnismäßig hohe dreistellige Summen von ihm gefordert. Wenn er nicht zahle, werde man ihn bluten lassen. Aus Angst bettelte er seine Eltern an, die mehrfach Geld überwiesen. Einmal davon soll die Adressatin des Geldes die Ehefrau des Hauptangeklagten gewesen sein. Trotzdem habe man immer mehr gefordert. Zum Schutz verlegte man den Zeugen in ein anderes Gefängnis. Ohne durchschlagenden Erfolg. Im ersten Knast stach man ihm eine Gabel in den Hals. Im zweiten sei er von einem Mitinsassen nachdrücklich an seine Schulden aus Wolfenbüttel erinnert worden.

Bei den Verteidigern der vier Angeklagten stößt die Ersatz-Vernehmung der Richterin auf Kritik. Der Beweiswert dieser Schilderung vom Hörensagen gehe gegen Null, sagt etwa Andreas Zott, Anwalt eines der Angeklagten, der wegen Totschlags einsitzt und in der JVA als „Läufer“ des Dealers aus Salzgitter agiert haben soll. Zott zweifelt zudem an den Motiven des Zeugen für seine Beichte. „Vielleicht hatte er ja Pokerschulden?“

Anwalt: Die Beweise gegen den Hauptangeklagten dürfen nicht verwertet werden

Die Strafverteidiger des als Drahtzieher angeklagten 29-Jährigen aus Salzgitter hatten zu Beginn des Prozesses rundweg der Verwendung von so gut wie allen Beweismitteln widersprochen. Viele der Vorwürfe basieren auf einem Lauschangriff auf die Zelle des vielfach vorbestraften Manns, den die Ermittler der organisierten Kriminalität zurechnen. Was die Ermittler hörten, mündete in der jetzt zum zweiten Mal verhandelten Anklage.

Der Vorwurf der Verteidiger: Die Staatsanwaltschaft habe sich die Abhörmaßnahme erschlichen. Sie war abgesegnet worden, da man den Verdacht hegte, der „Pate“ habe einen Justiz-Beamten wegen eines verbotenen Handy-Telefonats bestochen. Ein Vorwurf, der bis heute nicht bewiesen sei.

Über den Widerspruch gegen die Verwertung des vermeintlich rechtswidrig erlangten Materials wird die Kammer erst im Zuge des Urteils entscheiden. Bis dahin wird die Beweisaufnahme unverändert fortgesetzt. 17 weitere Verhandlungstage sind bislang angesetzt. Einen Befangenheitsantrag der Hauptangeklagten gegen die Vorsitzende Richterin lehnte das Gericht bereits als unzulässig ab.