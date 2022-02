Diebe stehlen Honig im Wert von 1.300 Euro in Salzgitter

Salzgitter. In einem Drogeriemarkt in Salzgitter-Bad haben Diebe zwölf Gläser hochwertigen Honig gestohlen. Außerdem: Versuchter Einbruch in Covid-Testcenter.

Honigdiebe haben in Salzgitter-Bad großen Schaden verursacht. Sie stahlen Gläser im Wert von 1.300 Euro in einem Drogeriemarkt am Bohlweg.

Hochwertigen Honig haben Diebe aus einem Drogeriemarkt in Salzgitter-Bad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat bereits vergangenen Donnerstag in einem Geschäft am Bohlweg. Ein unbekanntes Täterpaar erbeutete unter Ablenkung einer Angestellten circa zwölf Honiggläser. Eine Täterin habe eine Angestellte abgelenkt, während ein Mittäter den Honig aus dem Regal nahm.

Nähere Angaben zur Tat sind Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei betont den ausgesprochen hohen Wert der Beute, der mit rund 1.300 Euro angegeben wird. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter-Bad (05341) 8250 zu richten.

1000 Liter Dieselkraftstoff in Salzgitter Lesse gestohlen

Aus mehreren abgestellten Baumaschinen auf der Landesstraße 619 zwischen Barbecke und Lesse haben unbekannte Täter vergangenes Wochenende rund 1.000 Liter Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 1.500 Euro gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter einen größeren Transporter dafür nutzten. Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Corona-Testzentrum in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben in Lebenstedt versucht, in einen Corona-Test-Container in der Ludwig-Erhard-Straße einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Die Unbekannten hatten versucht, die Zugangstür aufzuhebeln und scheiterten dabei. Durch die Gewaltanwendung entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Auto in Lebenstedt zerkratzt – 15.000 Euro Schaden

Am Wildkamp in Lebenstedt haben Unbekannte am Montagmorgen einen hochwertigen Mercedes zerkratzt. Der Wagen war vor der Garage der Besitzer abgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

