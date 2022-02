Steigende Preise: Kein erhöhter Bedarf bei Schuldnerberatung

„Ist am Ende des Geldes ziemlich viel Monat übrig? Haben Sie Angst vor Überschuldung? Sind Sie bereits in die Schuldenfalle getappt? Benötigen Sie hinsichtlich ihrer Finanzen eine Beratung?“ – wer mit Ja auf diese Fragen antworten kann, für den bietet das Familienzentrum Südharz in Bad Sachsa ab März passende Hilfe an. Mit einer Außensprechstunde kommt die Schuldnerberatung im Caritasverband Südniedersachsen e.V. zukünftig ins Familienzentrum Bad Sachsa.

Angebot ist kostenlos, Anmeldung notwendig

„Wir freuen uns auf das neue Angebot“, sagt Claudia Krause, die Koordinatorin des Familienzentrums. Besonders wichtig dabei: das Angebot, das regelmäßig durchgeführt werden soll, ist kostenlos.

„Es gibt dafür keine feste Zeit, wir vereinbaren vorab einen individuellen Termin“, erklärt Caritas-Berater Michael Seifert das Verfahren. Ein Beratungstermin in Bad Sachsa kann mit der Caritas in Herzberg unter 05521/71461 montags, dienstags und donnerstags jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr abgesprochen werden.

Keine Kinder mitbringen

Zur Beratung sollen die Ratsuchenden möglichst alleine oder höchstens mit einer Begleitperson ins Familienzentrum in der Ringstraße 48 kommen. „Um fokussiert arbeiten zu können, bitten wir darum, keine Kinder mitzubringen“, erklärt Michael Seifert und bittet gleichzeitig um Verständnis für das Vorgehen.