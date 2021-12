Weddel. An die Geldkassetten kommen sie nicht heran. Der Schaden der Tat am Sonntagabend beträgt 20.000 Euro. Bereits im September gab es dort eine Sprengung.

Eine erneute Ticketautomatensprengung hat sich am Sonntagabend in Weddel ereignet.

Polizei in Wolfenbüttel Bislang Unbekannte sprengen erneut Automaten am Weddeler Bahnhof

Bislang Unbekannte haben am Sonntagabend den Fahrkartenautomaten am Bahnsteig in Weddel im Landkreis Wolfenbüttel gesprengt. Ihr mutmaßliches Ziel, daraufhin die Geldkassetten zu stehlen, haben sie allerdings nicht erreicht, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dennoch sei ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr.

Am 30. September wurde am Bahnhof Weddel ein Ticketautomat gesprengt. Foto: Bundespolizei

Bereits Ende September wurde am gleichen Ort ein Fahrtkartenautomat gesprengt. Damals geschah die Tat in der Nacht.

red