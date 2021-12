Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt: Es war Plutonium!

Ende Oktober gab es eine Hausdurchsuchung in der Lohengrinstraße im Siegfriedviertel in Braunschweig. Die gefundenen Chemikalien sind längst geborgen und werden im Hildesheimer Strahlenschutzlabor untersucht.

Der spektakuläre Fall hatte bereits Ende Oktober für großes Aufsehen gesorgt: Bei den Durchsuchungen in der Wohnung eines 43-Jährigen in der Lohengrinstraße im Siegfriedviertel in Braunschweig war, wie ausführlich berichtet, die Polizei auf mehrere gefährliche Gegenstände und Chemikalien gestoßen, darunter auch radioaktive Stoffe. Auch ein Grundstück und ein Wohnhaus in einem Dorf im Landkreis Gifhorn waren untersucht und durchsucht worden.

Jetzt bestätigte die Staatsanwaltschaft Braunschweig unserer Zeitung, „dass im Rahmen der Durchsuchung im Landkreis Gifhorn am 26. Oktober 2021 neben dem bereits benannten radioaktiven Stoff Nickel-63 auch ein Plutonium-Isotop aufgefunden worden ist“.

Es handele sich aber nicht um waffenfähiges Plutonium, so die Staatsanwaltschaft, sondern ein Plutonium-Isotop, das regelmäßig zur Kalibrierung bestimmter Messgeräte eingesetzt werde. Das Plutonium sei entsprechend des Strahlenschutzgesetzes „ständig von einer dichten, festen, nicht zerstörungsfrei zu öffnenden, inaktiven Hülle umschlossen, durch die bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wurde“.

Die Staatsanwaltschaft, die die Auskunftshoheit an sich gezogen hat, weiter: „Es lag keine Beschädigung dieses Behälters vor, so dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Umwelt oder die Öffentlichkeit bestanden hat.“

Die Ermittlungen zur Herkunft des Plutoniums dauerten noch an. Gegen den beschuldigten 43-Jährigen werde insoweit wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen gemäß Paragraph 328 Strafgesetzbuch ermittelt. Das Gesetz sehe für derartige Verstöße Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor.

Der 43-Jährige hatte damit gedroht, seine Vorgesetzten umbringen zu wollen. Er befindet sich mittlerweile in geschlossener psychiatrischer Behandlung. Sein Arbeitgeber, das Unternehmen Eckert & Ziegler in Thune im Norden Braunschweigs, hatte die Behörden alarmiert.

Er hatte in einem Internetchat damit gedroht, seine Chefs mit einem Jagdgewehr zu erschießen

Laut einem Firmensprecher soll der Mitarbeiter, wie von uns berichtet, in einem Internetchat damit gedroht haben, seine Chefs mit einem Jagdgewehr zu erschießen, wenn ihm gekündigt werde. Er habe sich dort auch mit einer Winchester gebrüstet und Patronen gezeigt. Arbeitskollegen hätten dies mitbekommen und daraufhin die Firmenleitung informiert, die wiederum die Polizei hinzugezogen habe.

Die radioaktiven Stoffe wurden sichergestellt und zur weiteren Untersuchung in das Strahlenschutzlabor des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Hildesheim gebracht. Zwischenzeitlich liegen erste Ergebnisse vor. Es handelt sich laut einer Mitteilung des Niedersächsischen Umweltministeriums „bei den Fundstücken um zwei Fläschchen des Radionuklids Nickel-63, um eine umschlossene Strahlenquelle sowie kontaminierte Laborgeräte“.

Durch Beschriftungen konnten demnach die beiden Fläschchen mit Nickel-63 „eindeutig einem gemeldeten Verlust der Firma QSA Global GmbH, einer Vorgängerfirma der Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH in Braunschweig, aus dem Jahr 2006 zugeordnet werden“.

Sie waren laut Ministerium von der Firma QSA Global GmbH am 15. September 2006 dem zuständigen staatlichen Gewerbeaufsichtsamt in Braunschweig als Verlust gemeldet worden. Da die Nickel-63-Lösung unauffindbar blieb, sei die Staatsanwaltschaft Braunschweig eingeschaltet worden.

Zudem ermittelte das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig mit Unterstützung des NLWKN. Die QSA Global GmbH habe außerdem den Niedersächsischen Verfassungsschutz über den Verlust informiert. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig sei am 19. Januar 2007 ergebnislos eingestellt worden.

Die „umschlossene Strahlenquelle“ sei vom NLWKN selbst geborgen und zur Untersuchung in das eigene Strahlenschutzlabor des nach Hildesheim gebracht worden.

Umschlossene radioaktive Stoffe müssten nach Strahlenschutzgesetz „ständig von einer allseitig dichten, festen, nicht zerstörungsfrei zu öffnenden, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen, inaktiven Stoffen so eingebettet sein, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird“.

Eine Beschädigung sei beim Auffinden nicht ersichtlich gewesen. In Abstimmung mit dem Justizministerium und der zuständigen Staatsanwaltschaft könnten indes vor dem Hintergrund der noch laufenden, strafrechtlichen Ermittlungen noch keine weiteren Details benannt werden.

Nach NDR-Bericht sei „auch Plutonium“ gefunden worden. Eine Bestätigung hierfür gibt es nicht

Jetzt berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntagabend auf „Hallo Niedersachsen“ und auf seinen Internetseiten, es sei nicht nur die Wohnung im Siegfriedviertel durchsucht worden, sondern auch auf einem Grundstück in einem Dorf im Landkreis Gifhorn gegraben worden. Und dabei, so der NDR nach eigenen Quellen, sei nicht nur das Radionuklid Nickel-63 aus der Erde geholt worden, sondern „auch Plutonium“ gefunden worden – offenbar die umschlossene Strahlenquelle, von der das NLWKN berichtet.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde die umschlossene Strahlenquelle nicht in der Braunschweiger Wohnung des 43-Jährigen im Siegfriedviertel gefunden, sondern im Wohnhaus seines Bruders auf dem Grundstück im Landkreis Gifhorn. Ist es tatsächlich Plutonium? Dazu der Sprecher des Niedersächsischen Umweltministeriums, Christian Budde, am Montag zu unserer Zeitung: „Ich würde das nicht dementieren.“

Bei der Charakterisierung „Plutonium“ muss man nach Erkenntnissen der Redaktion indes wissen, dass verschiedene Plutonium-Isotope existieren. Um Aussagen über die Gefährlichkeit zu treffen, müsste das NLWKN-Strahlenschutzlabor zunächst Aussagen darüber treffen, um welches der Plutonium-Isotope es sich handelt. Die Halbwertzeiten schwanken dabei zum Beispiel zwischen 25 Minuten (Plutonium-235) und 370.000 Jahren (Plutonium-242).

„Umschlossene Strahlenquelle“ – vom NLWKN geborgen und zur Untersuchung in das eigene Strahlenschutzlabor nach Hildesheim gebracht

Grundsätzlich ist Plutonium hochgiftig und radioaktiv, die Strahlung kann aber gut abgeschirmt werden. Es kann wohl ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Fund im Landkreis Gifhorn um das atomwaffenfähige Plutonium-239 handelt. Andere Isotope können jedoch, was in diesem Falle nahe liegt, in der Industrie und zu Messzwecken eingesetzt werden.

Sie müssen jedoch sicher umschlossen sein. Die Gefahr besteht nicht nur durch Aufnahme in den Körper, sondern auch durch die Tatsache, dass allein mit dem Wort „Plutonium“ im Falle einer Drohung Schrecken ausgelöst werden kann.

Und das macht den Braunschweiger Fall insgesamt so brisant, denn zudem ist bei dem 43-Jährigen eine Art Chemie-Labor gefunden und sichergestellt worden, nahezu perfekt sortiert und organisiert, darunter laut NDR auch das hochgiftige Natrium-Cyanid, die extrem giftige Blausäure und Aceton-Peroxid. Bei letzterem handelt es sich um Sprengstoff, vergleichbar mit TNT.

Eine Bestätigung hierfür gibt es nicht. Es dürfte jedoch die Dringlichkeit der Anfragen zunehmen, woher der 43-Jährige ein derartiges Chemikalien-Arsenal hatte, wie er es zusammentragen konnte – und warum der Verlust derart gefährlicher Substanzen nicht auffiel. Nach Informationen unserer Zeitung könnten tatsächlich alle Substanzen von der Vorgängerfirma von Eckert & Ziegler stammen. Unklar ist, warum er sie hortete, möglicherweise aus Sammelleidenschaft. In der Summe aber mit legalen Waffen und Sprengstoff und angesichts ausgesprochener Bedrohungen dürfte sich die Gefahr erschließen. Gleich auf mehreren Ebenen ist deshalb die Erleichterung groß, wie „glimpflich“ dieser Fall doch eigentlich noch abging.

Laut Eckert & Ziegler in Thune handelt es sich, wie von uns bereits berichtet, um einen Mitarbeiter, den man vom früheren Betreiber des Standorts übernommen habe. Damals – vor 2009 – seien dort unter anderem sogenannte Dosierquellen hergestellt worden. Diese hätten dem Unternehmenssprecher zufolge nur eine geringfügige, nicht gefährdende Strahlung, die genutzt werde, um Geigerzähler (Messgeräte für Radioaktivität) zu kalibrieren.

Der Unternehmenssprecher Ende Oktober: „Diese Produktion ist aber eingestellt und wurde von Eckert & Ziegler nie betrieben.“ Man vermute, dass der Mann die Dosierquelle im Jahr 2007 entwendet habe. Damals sei ein Verlust bemerkt und auch dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig als zuständiger Aufsichtsbehörde gemeldet worden.

Zu weiteren Fragen wollte Eckert & Ziegler jetzt aktuell nicht Stellung nehmen. Der Sprecher verwies auf die „hoheitliche und fachlich wie rechtlich zuständige Bearbeitung der einschlägigen Behörden“, die sich hier auch in der öffentlichen Information zuständig sähen.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies zeigt sich besorgt, kündigt weitere Prüfungen an. Dem NDR erklärte er: „Auch wenn keine akute Gefahr bestand, der Vorfall ist absolut beunruhigend, zumal wir davon ausgehen müssen, dass diese Strahlenquelle vor 15 Jahren entwendet worden ist. Da wird man noch mal prüfen müssen: Reicht das alles, was an Verschärfung eingeleitet worden ist? Kann man so einen Vorfall verhindern?“

Unserer Zeitung sagte Sprecher Christian Budde: „Die Frage ist, ob so etwas auch heute passieren könnte. Dem gehen wir nach, schauen genau hin und werden dann sehen, was unsere Untersuchungsergebnisse zu Tage bringen werden.“