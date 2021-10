Gifhorn. Die Tat ereignete sich am Laubberg. Der 47-jährige Täter konnte nur 20 Minuten später gefasst werden. Er trug die Waffe noch bei sich.

Die Polizei Gifhorn nahm am Mittwoch einen 47-Jährigen fest, der auf einen 45-Jährigen geschossen hat.

Schüsse in Gifhorn

Schüsse in Gifhorn Gifhorn: Mann schießt auf 45-Jährigen – lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 45-Jähriger am Mittwoch per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem er von einem 47-Jährigen angeschossen wurde.

Nach Angaben der Polizei erhielten die Beamten gegen 13.45 Uhr einen Notruf: eine verletzte Person in der Straße Am Wasserturm in Gifhorn. Polizeisprecher Christoph Nowak zufolge wurde der Notruf von einem Beamten der Polizei abgesetzt, der außer Dienst war und auf den Mann traf.

Erste Polizeikräfte am Ort bestätigten Schussverletzungen bei dem Mann, der noch ansprechbar war. Sofort wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet und die Fahndung nach dem Täter aufgenommen. Die Polizei schaffte es, einen 47-Jährigen schon 20 Minuten später in Tatortnähe festzunehmen. Der Mann hatte die Waffe noch bei sich. er wird derzeit vernommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, über Motivlage und weitere Hintergründe könne die Polizei derzeit noch nichts sagen.

Der Tatort wurde zunächst weiträumig abgesperrt, die Kriminaltechnik war am Tatort.

red