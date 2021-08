Betrüger kapern Rechner

In letzter Zeit registriert die Polizei Goslar wieder vermehrt Anrufe von falschen Microsoft Mitarbeitern. Dabei wurden die Opfer aus dem Landkreis Goslar in zwei Fällen um jeweils vierstellige Geldbeträge betrogen.

Die Täter gehen immer auf die gleiche Weise vor: Vermeintliche Mitarbeiter von Microsoft (technischer Support) erklären ihren Opfern am Telefon, häufig in gebrochenem Deutsch oder auf Englisch, ihr Computer weise Sicherheitslücken auf und es werde in Kürze zu einem Betriebsausfall kommen. Dabei variieren die Angaben der Täter zu der Art der Sicherheitslücken.

So geben sie unter anderem an, es sei ein Fehler im Betriebssystem aufgetreten, der PC sei gehackt worden und eine Schadsoftware breite sich aus oder der PC sei mit Viren befallen. In jedem Fall sei eine Reparatur des Computers durch einen Fernzugriff dringend erforderlich. Durch geschickte und oft auch hartnäckige Gesprächsführung versuchen die Täter ihre Opfer zu überreden, unter ihrer Anleitung bestimmte Schritte an ihrem Computer auszuführen.

Dabei wird in der Regel die Fernwartungssoftware TeamViewer auf dem Rechner installiert. Über die Software verbinden sich die Täter mit dem PC der Opfer und erhalten so Fernzugriff auf sämtliche Dateien und Programme. Erheben die Opfer Einwände versuchen die Täter über vermeintliche Originalseiten von Microsoft oder Lizenznummern der Support-Mitarbeiter Vertrauen zu schaffen. Ist der Fernzugriff eingerichtet, verlangen die Täter für die Reparatur, abgelaufene Lizenzen oder Wartungsverträge Gebühren, die per Prepaidkarten oder Überweisung unter Preisgabe einer TAN zu entrichten sind. Weigern sich die Opfer zu bezahlen, wird auch schon mal mit der Sperrung des Computers oder Datenverlust gedroht. Die Täter haben zudem die Möglichkeit, den PC nach Kreditkartendaten, Daten zum Online-Banking und Bestellungen auszuspähen oder Rechner mit einer Schadsoftware zu infizieren.

In einer Variation dieser Betrugsart erfolgt die Kontaktaufnahme über ein durch Schadsoftware generiertes Textfeld mit dem Hinweis auf Virenbefall und einer Service-Nummer zum Rückruf.

Tipps der Polizei:

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter melden, ohne dass man darum gebeten hat einfach auflagen.

Auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) herausgeben.

Dem unbekannten Anrufer nie Zugriff auf den Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware gewähren.

Wer Opfer wurde sollte den Rechner vom Internet trenne und ihn runterfahren. „Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können und erstatten Sie Anzeige, rät die Polizei.

Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.