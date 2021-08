Feuerwehr über Unwetter: „Halb Braunschweig ist abgesoffen“

Chaos in Braunschweig nach dem Unwetter samt Starkregen am Donnerstagnachmittag: Die Feuerwehr ist im Stadtgebiet derzeit an etwa 100 Stellen im Einsatz. Laut Leitstelle sind dutzende Keller in Braunschweig vollgelaufen. Knapper Kommentar des Lagedienstes: „Halb Braunschweig ist abgesoffen.“ Nicht umstürzende Bäume seien das Problem, sondern die Wassermassen durch den Wolkenbruch.

Größte Verkehrsbehinderungen gibt es laut Feuerwehr derzeit an zwei Stellen – in der Nähe des Hauptbahnhofs: Am Ringcenter wird derzeit ein eingeknickter Baum durch den Fachbereich Stadtgrün fachgerecht entsorgt, damit der Baum keine Gefahr durch Umstürzen darstellt. Offenbar schlug ein Blitz in den Baum ein, mehrere Fahrräder wurden durch einen abgebrochenen Ast beschädigt. Durch das Beseitigen des Unrats war die Fahrbahn des Heinrich-Büssing-Rings für einige Zeit nur einspurig befahrbar.

Unwetter über Braunschweig – Überflutungen und umgestürzte Bäume Unwetter über Braunschweig – Überflutungen und umgestürzte Bäume Feuerwehreinsatz auf der Dürer-Heinrichstrasse gegen vollgelaufene Keller. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Unwetter über Braunschweig – Überflutungen und umgestürzte Bäume Ein Unwetter, das am Donnerstag über Braunschweig hinweggezogen ist, hat im ganzen Stadtgebiet für Überschwemmungen gesorgt. Die Unterführung in der Helmstedter Straße war überflutet. Foto: Dogan Isik

Zudem ist die Bahnunterführung der Helmstedter Straße überflutet. Das Wasser konnte nicht ausreichend abfließen. Ein Durchkommen ist derzeit schwierig.

Auch im Östlichen Ringgebiet sind permanent Feuerwehren unterwegs. Mehr Informationen über die Warnwetterlage in der Region erfahren Sie an dieser Stelle.

Zusätzlicher Stress für die Feuerwehrleute: Brand in Melverode

Während der Einsätze wegen des Starkregens musste die Feuerwehr darüber hinaus zu einem Zimmerbrand in einem Reihenhaus in der Oppelnstraße in Melverode ausrücken. Zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Bewohnerin noch im Haus sei. Dies stellte sich jedoch als falsch heraus. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz und belüftete das verqualmte Gebäude. Vermutlich löste ein Elektro-Gerät den Brand aus – dies wird allerdings noch abschließend ermittelt. Der Einsatz für die Wehren war nach etwa 45 Minuten beendet.

Der Artikel wird aktualisiert.