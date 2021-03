Veilchen Ladies treffen in den DBBL-Playoffs auf Marburg

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen starten am Samstag in die mit Spannung erwarteten Playoffs. Ab 19 Uhr tritt das Team von BG-Headcoach Goran Lojo beim BC Pharmaserv Marburg an. Der Vierte der Hauptrunde empfängt den Fünften, lediglich ein Punkt trennte beide Kontrahenten am Ende der regulären Saison.

Trainer Lojo sieht der bevorstehenden Aufgabe mit großem Respekt entgegen: „Das wird ein sehr schweres Spiel. Marburg hat nur eines der zurückliegenden neun Spiele verloren.“ Das war allerdings mit 59:64 nach Verlängerung bei den Veilchen Ladies. Es besteht also durchaus Grund für Optimismus im BG-Lager. In Hessen mussten sich die Göttingerinnen hingegen deutlich geschlagen geben.

Marburg verfügt über einen breiten Kader mit drei US-Girls und zahlreichen deutschen Nationalspielerinnen. Erfolgreichste Schützin ist Guard Alexandra Wilke, die bei durchschnittlich 34 Minuten Einsatzzeit 15,4 Punkte pro Partie erzielt. Hinzu kommen 5,5 Rebounds. Ebenfalls stark: Nationalmannschaftskollegin Marie Berthold mit 10,8 Zählern sowie die US-Amerikanerinnen Rachel Arthur (10,2) und Hannah Crymble (8,2). Sehr viel Einsatzzeit erhalten zudem die korbgefährlichen Theresa Simon (7,8), Tonisha Baker (6,7) und Johanna Klug (6,1).

Die erfolgreichste Werferin der Flippo Baskets nach der regulären Saison ist Centerin Samantha Roscoe mit 15,1 Punkten. Eine äußerst starke Runde spielt Point-Guard Jennifer Crowder, die 14,5 Zähler und 6,5 Assists pro Partie vorzuweisen hat. Drei weitere Akteurinnen punkten zweistellig: Riley Lupfer (12,2), Ivana Blazevic (11,4) und Ruzica Dzankic (10,4). Ob Letztere nach ihrer Verletzung wieder einsatzbereit ist, ist offen. „Sie kämpft noch mit den Spätfolgen“, berichtet Lojo.

Die Göttingerinnen arbeiteten intensiv im Training auf den Saisonhöhepunkt hin. „Wir hatten eine großartige reguläre Spielzeit und wollen dies mit einer guten Form in den Playoffs fortsetzen. Wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten, um unsere Fans ein weiteres Mal glücklich zu machen“, sagt der Coach. Die Playoffs werden im Best-of-Three-Modus entschieden. Nach dem Auftakt am Wochenende kommt es am Karsamstag ebenfalls um 19 Uhr in der heimischen FKG-Halle zum zweiten Match mit Heimrecht. Sollte ein drittes Spiel notwendig sein, würde dies am Ostermontag um 19 Uhr erneut in Marburg stattfinden.