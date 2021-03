Die Wandergruppe des TSC Dorste ist seit 37 Jahren aktiv

Die aktuelle Zeit der Corona-Pandemie ist besonders für die jüngsten Vereinsmitglieder des TSC Dorste eine große Herausforderung. Immer mittwochs trafen sich die Kinder sonst in verschiedenen Altersklassen in der Dorster Turnhalle, um sich gemeinsam zu bewegen, sich über zu viele Hausaufgaben zu unterhalten oder einfach nur zu toben. Dieser Ausgleich fehlt ihnen nun sehr. Doch nicht nur die Kleinsten leiden stark unter den aktuellen Einschränkungen. Auch die Seniorinnengruppe und die Freizeitgruppe des TSC können ihre so lieb gewonnenen Treffen nicht abhalten.

So lange wie möglich versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in ihren Gruppen selbst aktiv zu bleiben. Doch auch wem das nicht mehr möglich ist, bleibt trotzdem fester Bestandteil der Gemeinschaft. Die Geselligkeit ist ein wichtiges Gut, welches man stets hochgehalten hat. So ist auch die vor 37 Jahren auf der Burgwiese des Dorster Lichtensteins ins Leben gerufene Wandergruppe zurzeit nicht in der Lage, ihrem liebsten Hobby zu frönen.

Die Wandergruppe war in ihren Anfangsjahren regelmäßig mit bis zu 40 Personen unterwegs. Man scheute sich auch nicht vor längeren Ausflügen, wie zum Beispiel in die Rhön, ins Sauerland oder, wie 2014, in die Fränkische Schweiz. Mit den Jahren wuchs auch der Altersdurchschnitt der Gruppe an. Diejenigen, die nicht mehr aktiv an den Wanderungen teilnehmen konnten, blieben der Gruppe trotzdem treu. Regelmäßige Treffen im TSC-Sportheim oder eine gemeinsame Weihnachtsfeier gaben genügend Anlass zu einem lebendigen Austausch und guten Miteinander.

Mindestens die 40 Jahre schaffen

Die von Rita Merkel, Horst Armbrecht, Klaus Greve und Monika Roddewig ausgearbeiteten Wanderungen und Treffen sollen, wenn möglich, noch lange Bestand haben. „40 Jahre Wandergruppe wollen wir schon noch feiern“, sagt Monika Roddewig mit einem freudigen Gesichtsausdruck.

Die Wandergruppe von 1984 hat auch den Weg geebnet für eine weitere Wandergruppe im TSC Dorste, die seit 2018 im Verein angesiedelt ist. Der gerne einfach als „neue Wandergruppe“ oder „Wandergruppe 2018“ betitelte Zusammenschluss wanderfreudiger Personen erfreute sich vor Corona immer größerer Beliebtheit.

Alle Gruppen vereint die Hoffnung, bald wieder den Sportbetrieb aufnehmen zu können. Und vielleicht blickt auch die neue Wandergruppe in ein paar Jahrzehnten auf eine ähnlich ereignisreiche und schöne Zeit zurück, wie es die erste Wandergruppe des TSC Dorste bereits heute tut.