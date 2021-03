Deniz Aytekin stellt sich den Fragen der Schiedsrichter

Über einen besonderen Gast konnten sich kürzlich weit mehr als 100 Unparteiische und Funktionäre der Schiedsrichterszene des NFV-Bezirks Braunschweig freuen. Der bekannte und beliebte FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der nach langer Verletzungspause in der vergangenen Woche sein Comeback mit Spielleitungen in der zweiten Bundesliga feiern konnte, stellte sich nur wenige Tage später in einer Videokonferenz den vielfältigen Fragen der heimischen Referees.

Unter der Moderation von Lehrstabsmitglied Christian Eulenstein (NFV-Kreis Northeim-Einbeck) erzählte der in Nürnberg geboren Aytekin von seinen Anfängen als Schiedsrichter und dem Weg durch die Spielklassen in die Bundesliga. Sein Talent wurde er früh entdeckt, in jungen Jahren durfte er bereits an einer Halbzeittagung der bayerischen DFB-Schiedsrichter teilnehmen. Schon in seinem ersten Bezirksligaspiel mit 18 Jahren wurde ihm eine brisante Partie vor 3.000 Zuschauern anvertraut.

Nie den Spaß verloren

Obwohl er einmal körperlich angegriffen wurde, habe er nie den Spaß an der Aufgabe als Schiedsrichter verloren, betonte Aytekin. „Spaß an der Aufgabe zu haben, das ist das Wichtigste und da prüfe ich mich vor jeder Saison“, unterstrich der FIFA-Referee.

Für die Entwicklung junger Schiedsrichter hatte der 42-Jährige mehrere Tipps parat. So gehöre auf dem Platz neben der notwendigen Konsequenz bei der Einhaltung von Spielregeln, die einen nicht beliebt macht, auch die Menschlichkeit dazu. Außerdem müsse jeder Schiedsrichter wie alle anderen Sportler „bei sich bleiben“. Sich mit anderen zu vergleichen und auch mal mit vermeintlich ungerechten Bewertungen von Beobachtern zu hadern, helfe nicht weiter, erklärte der Unparteiische. „Für den Erfolg muss man sich fokussieren. Wenn es mal bergab geht, dann ist nicht gleich alles schlecht, das ist dann eine Phase zum Schwung holen, um besser wieder da raus zu kommen“, unterstrich Aytekin.

Aytekin bleibt keine Antwort schuldig

Neben dem Sportler stand aber auch der Mensch Deniz Aytekin im Zentrum der Fragen. Wie war es angesichts türkischer Abstammung für ihn, ein Länderspiel der Türkei zu leiten? Was war das kurioseste Erlebnis bisher? Der „Schiri des Jahres 2019“ blieb keine Antwort schuldig und so ganz nebenbei wurde deutlich, wie normal das Alltagsleben eines FIFA-Schiedsrichters in der Corona-Pandemie ist, als Aytekin über das Homeschooling seines Sohnes sprach.

Der Vorsitzende des Bezirksschiedsrichterausschusses Klaus-Peter Otto bedankte sich bei Aytekin für die Bereitschaft, mit der Basis ins Gespräch zu kommen: „Wenn man bedenkt, dass er täglich drei Anfragen für Interviews oder Filme in allen möglichen Formaten bekommt, dann ist das wahrlich keine Selbstverständlichkeit gewesen.“