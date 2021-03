Die Rückkehr auf die Sportplätze steht an

Seit dem gestrigen Montag gilt die veränderte Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. In ihr werden auch Öffnungsschritte für den Kinder- und Jugendsport in Niedersachsen aufgezeigt. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Personen Sport unter freiem Himmel betreiben. Dabei dürfen sie von zwei volljährigen Personen betreut werden.

In der Verordnung wird dabei keine Einschränkung bezüglich der Sportart gemacht, auch in Kontaktsportarten wie dem Fußball dürfte demnach ein Jugendtraining stattfinden. Zudem gibt es keinen Verweis auf einen einzuhaltenden Abstand, so dass tatsächlich ein normales Übungsprogramm inklusive Zweikämpfe möglich wäre. Die Verordnung lässt an den entscheidenden Stellen allerdings reichlich Interpretationsspielraum – durchaus möglich also, dass hier in den kommenden Tagen klarere Formulierungen gefunden werden. Denn die Regeln für den Sport im Nachwuchsbereich stehen in teilweise deutlichem Widerspruch zu den Regelungen, die mit Blick auf die Rückkehr zu einem geregelten Schulbetrieb formuliert wurden. Was hingegen eindeutig formuliert wurde: Die Nutzung von Umkleideräumen und Dusche ist weiterhin nicht zulässig.

Der Sport ist Teil der auf dem Corona-Gipfel zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel festgelegten Öffnungsschritte. Zentrales Kriterium für bestimmte Beschränkungsmaßnahmen beziehungsweise Öffnungsschritte bleibt die Sieben-Tag-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Bedeutung für den Fußball

Was bedeuten die Vereinbarungen für den Fußball in Niedersachsen? Hierzu hat sich der NFV-Präsident Günter Distelrath in einer auf der NFV-Homepage veröffentlichten Videobotschaft geäußert. Er bezeichnete dabei die getroffenen Vereinbarungen als Wegweiser zurück auf die Fußballplätze, „auch wenn es nicht einfach ist, bei all den politischen Regelungen den Überblick zu behalten.“

Denn für den Erwachsenensport gelten deutlich andere Regeln als für Kinder. So soll frühestens ab dem 22. März bei einer stabilen oder sinkenden Inzidenz von 100 oder weniger gelten, dass Freiluftsport, inklusive Kontaktsport und Fußball, für alle ohne Gruppenbeschränkung, möglich ist. Es muss für alle Erwachsenen (und ab Ü15) allerdings ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest vorliegen.

Ab dem frühestens für den 5. April ins Auge gefassten Öffnungsschritt soll bei einer Inzident von 100 und weniger gelten: Sport im Freien (einschließlich Fußball) ist ohne Gruppenbeschränkung oder Test möglich; in der Halle ist kontaktfreier Sport möglich.

Distelrath sei bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen gebe: „Vielen geht das nicht weit genug, sie wünschen sich aufgrund des niedrigen Infektionsrisikos beim Fußball an frischer Luft mehr Freiheiten.“ Deshalb sei der Beschluss aus Berlin ein richtungsweisender Schritt zurück zu mehr Normalität und Lebensqualität, könne aber nicht der letzte sein.

Generell müsse gelten, „die Gesundheit jedes Einzelnen zu schützen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit aller zu tun. Hygieneregeln sind wichtig, Bewegung aber auch, gerade für unsere Kinder.“ Das beides zusammen gehen kann, hätten viele Vereine im vergangenen Jahr gezeigt.

Der Niedersächsische Fußballverband plant, die sich ergebenden „Häufig gestellten Fragen“ (FAQs) auf der Homepage unter www.nfv.de gesammelt zu beantworten.