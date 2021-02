Pakt für mehr Bewegung, Spiel und Sport in Schule und Kita

Die Niedersächsische Landesregierung und der Landessportbund (LSB) Niedersachsen wollen Kinder und Jugendliche gemeinsam auf ihrem Bildungsweg nachhaltig mit vielfältigen Angeboten vom Breiten- bis zum Leistungssport fördern und begleiten. Am Mittwoch haben Kultusminister Grant Hendrik Tonne und der Vorstandsvorsitzende des LSB Niedersachsen, Reinhard Rawe, dazu den „Pakt für Niedersachsen 2021 - 2030 – Bewegung, Spiel und Sport in Schule, Kita und Vereinen“ unterzeichnet. Die Kooperation bündelt bereits bewährte und neue vielfältige Initiativen zur Förderung von Bewegung und Sport in Kindertageseinrichtungen und niedersächsischen Schulen. Damit verpflichten sich beide Partner, die genannten Projekte aktiv umzusetzen, zu fördern und weiterzuentwickeln.

„Kinder und Jugendliche brauchen regelmäßig Bewegung, gemeinsames Spielen und aktiven Sport, um sich ganzheitlich bilden und entwickeln zu können“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne während der Vertragsunterzeichnung in Hannover. Das sei umso wichtiger, je länger die aktuelle Pandemie Kontakte, Spiele mit Freunden und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen enorm einschränke. „Im originären Schulsport und mit den gemeinsamen Projekten mit dem LSB können wir hier einen notwendigen Ausgleich schaffen und zugleich die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auf breiter Ebene ganzheitlich fördern. Ich danke dem LSB für die bewährte gute Zusammenarbeit und für den auf Verlässlichkeit auch in der Zukunft gerichteten Pakt“, so der Minister weiter.

Bewährte Zusammenarbeit

„In der Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit zwischen Kitas und Schulen und Vereinen sehen wir insbesondere die Chance, alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihren körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklungen oder ihrer Religion zu erreichen“, kommentierte der LSB-Vorstandsvorsitzende Reinhard Rawe die Vereinbarung und fügte an: „Der Pakt ist für uns eine sehr gute Grundlage, um Kinder und Jugendliche möglichst früh an den Vereinssport heranzuführen.“

Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des LSB Niedersachsen. Foto: LSB Niedersachsen / Verband

Der unterzeichnete Pakt beinhaltet für den Zeitraum 2021 bis 2030 zahlreiche Projekte in Kita und Schule, die gemeinsam getragen werden, darüber hinaus viele Angebote an Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher. Die unterschiedlichen Module tragen das Ziel, alle Bereiche vom allgemeinen Breitensport bis zum Talent- und Leistungssport zu fördern und zu begleiten.

Etliche Projekte geplant

Dazu gehört die unter anderem die Fortentwicklung des „Bewegten Kindergartens“ durch eine Qualifizierungsoffensive und Beratung ebenso wie die Fortentwicklung der „Bewegten, gesunden Schule“ durch Aktionstage, Fortbildungen und Beratung. Viele weitere Projekte umfassen unter anderem eine Zusammenarbeit beim Sprung in den Leistungssport. Aber auch Breitensportprojekte wie „Jugend trainiert“ sowie die Qualifizierungen von Schülerinnen und Schülern zu Schulsportassistentinnen und -assistenten stehen im Blickpunkt. Geplant ist zudem eine Fortentwicklung der Vernetzung durch Tagungen und Online-Formate wie „SchulSportWelten“ sowie Projekte im Netzwerk Schule/Kita/Verein.

Die Angebote richten sich an Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Sportlehrkräfte, Übungsleitende sowie Trainerinnen und Trainer. Ziele sind unter anderem die Vermittlung von Kompetenzen für Bewegungsförderung im Schulalltag und die flächendeckende Auszeichnung von Kitas zum Markenzeichen „Bewegungs-Kita“.

Zugleich soll die Anzahl potenziell international erfolgreicher Athleten durch eine systematische Talentsuche unter enger Einbeziehung von Erziehungsberechtigten, Schule und Verein gesteigert werden. Insgesamt soll der Pakt die Zusammenarbeit von Schule, Kita und Verein untermauern. Mit der Vertragsunterzeichnung setzen der LSB, seine Sportjugend und das Niedersächsische Kultusministerium ihre intensive und gute Zusammenarbeit fort.

Weitere Informationen unter www.lsb-niedersachsen.de.