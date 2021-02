Erfolgreiches Nationaltrainer-Debüt für Franziska Busch

Ein durchaus erfolgreiches Debüt durfte Franziska Busch als Trainerin der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen feiern. Die Braunlagerin stand in Romanshorn am Bodensee bei drei Länderspielen gegen die Schweiz hinter der Bande – in Vertretung für den eigentlichen Trainer Christian Künast, der derzeit auch als Interims-Sportdirektor beim DEB eingebunden ist. Busch wiederum ist eigentlich Cheftrainerin der deutschen U18-Auswahl der Frauen.

Nach der gut einjährigen Zwangspause der Frauen-Nationalmannschaft zählte bei den drei Länderspielen in der Schweiz aber ganz Grundsätzliches vor allem anderen. „Das Wichtigste war, dass wir die Mannschaft wieder zum Spielen gebracht haben“, sagte Künast nach den zwei knappen Siegen und einer knappen Niederlage. Auf einen 1:0-Erfolg nach Penaltyschießen folgte ein 2:1-Sieg in regulärer Spielzeit, ehe das dritte Duell mit 3:4 verloren ging.

Im Mittelpunkt stand jedoch die Freude, sich endlich und erstmals seit Februar 2020 international messen zu können – und für Busch auch die besonders reizvolle Aufgabe. „Es hat großen Spaß gemacht und war für mich eine Ehre“, sagte die frühere Nationalspielerin. Insgesamt zog sie ein positives Fazit. „Wir hatten ein bisschen Probleme, uns nach der langen Zeit international reinzufinden. Aber man hat auch gesehen, dass wir in dem Jahr auf alle Fälle taktisch gut weitergearbeitet haben. Wir haben ein stabiles System, das hat uns geholfen“, erklärte die Harzerin.

WM soll verschoben werden

Für Mannschaft und Trainerteam rückt nun die WM im Frühling in den Fokus, noch ist nicht ganz klar, wann sie stattfindet. „Es ist der Wunsch, dass man verschiebt und pandemiebedingt noch etwas Zeit gewinnt. Die Frauen-WM in Kanada soll um einige Wochen in den Mai verschoben werden“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl jüngst. Daher arbeiten Busch und Künast an Szenarien für den Weg bis zum Turnier. „Wir haben einen Plan wie wir die Vorbereitung gestalten“, betonte Busch, „und warten noch auf die Informationen der IIHF.“

Die Nationalspielerinnen gehen jetzt wieder in den Ligaalltag. Die WM bleibt im Hinterkopf aber präsent, zumal Busch feststellte, dass der Kampf um die Plätze im Team eröffnet sei, „wenn man bedenkt, dass für die WM noch die Spielerinnen aus Übersee hinzukommen.“