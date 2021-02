Göttingen. Die Veilchen zeigen gegen die Merlins vor allem in der Defensive eine schwache Leistung und können die Partie nur phasenweise offen gestalten.

BG Göttingen verliert am Ende deutlich gegen Crailsheim

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga auch das zweite Duell gegen einen Playoff-Aspiranten innerhalb von drei Tagen verloren. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors musste sich am Sonntagabend den Hakro Merlins Crailsheim 81:109 (36:48) geschlagen geben. Zuschauer waren in der Sparkassen-Arena aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen.

Die Göttinger leisteten sich bereits im ersten Abschnitt zu viele unnötige Ballverluste, blieben zunächst aber an den Gästen dran. Im dritten Viertel ließen die Veilchen den Rückstand auf sieben Zähler schrumpfen. Doch die Süddeutschen behielten die Nerven und gewannen am Ende souverän. Bester BG-Werfer war Luke Nelson mit 22 Punkten. Für Crailsheim traf Bogdan Radosavljevic am häufigsten (28 Zähler). „Natürlich wissen wir, dass Ulm und Crailsheim beide sehr gute Mannschaften sind. Aber ich finde, dass wir es dem Gegner zweimal doch ein bisschen zu einfach gemacht haben“, sagte Headcoach Roel Moors rückblickend auf die beiden Begegnungen.

Viele Ballverluste der Veilchen

Die Veilchen starteten wechselhaft in die Partie. Rihards Lomazs brachte die Gastgeber 5:2 in Front, doch die BG leistete sich wie schon gegen Ulm zu viele Ballverluste. Nach einem 0:8-Lauf der Gäste, den Ex-Veilchen Elias Lasisi zum 7:12 abschloss, glichen Aubrey Dawkins und Tai Odiase zum 12:12 aus (6.). Die Partie blieb zunächst eng (14:16/7.), aber die BG-Offensive geriet allmählich ins Stocken. Bis zum Viertelende zogen die Merlins so auf 16:26 davon.

Im zweiten Abschnitt wurde es bei den Göttingern nicht besser. Erst nach mehr als zwei Minuten und einer Moors-Auszeit gelangen der BG die ersten Zähler des Viertels – Nelson traf zum 18:35 (13.). Phasenweise lief es dann gut für die Hausherren, so dass erneut Nelson und Dawkins Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo durch ihre Punkte zum 25:37 zu einer Auszeit zwangen. Die Gastgeber bemühten sich und blieben durch fünf Nelson-Zähler in Folge zum 30:41 (18.) dran. Aber die Süddeutschen hatten immer eine passende Antwort, mit einem 36:48-Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel tat sich die Moors-Truppe erneut schwer. Oft waren es nur Kleinigkeiten, die dazu führten, dass die Merlins die Oberhand behielten. Einen Dreier von Jeremy Jones konterte Nelson zum 43:55 (24.), doch unter den Körben waren die Zauberer überlegen und zwangen Moors zu seiner nächsten Auszeit (44:59/24.). Besonders Radosavljevic war von den Veilchen nicht zu stoppen. Danach fasste sich das Team des Belgiers wieder ein Herz und spielte mit mehr Selbstvertrauen. Dawkins versenkte den Ball nach Anspiel von Harper Kamp krachend zum 60:67 (29.), die BG war in Schlagdistanz. Doch Lasisi holten die Göttinger durch seinen Dreier zum 60:70 wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Zwar traf Deishuan Booker ebenfalls von außen zum 65:73 – doch ein 0:4-Lauf ließ Crailsheim wieder durchatmen (65:78).

Crailsheim zieht davon

Zum Auftakt des Schlussviertels antwortete Nelson auf einen Lasisi-Dreier zum 68:81 (31.). Erneut waren es Kleinigkeiten, die dafür sorgten, dass die Veilchen sich nicht noch näher heranarbeiteten. Nach Mathis Mönninghoffs Dreier zum 73:85 konnte auch eine Moors-Auszeit nicht verhindern, dass die Gäste ihren Vorsprung wieder ausbauten (34.). Als Lomazs fünf Minuten vor Schluss ausgefoult auf der Bank Platz nehmen musste, war bei den Veilchen der Widerstand gebrochen. In der Verteidigung kamen die Moors-Jungs meistens einen Schritt zu spät, und die Gäste blieben treffsicher von außen. Zwei Lasisi-Dreier zum 79:106 besiegelten die Niederlage endgültig.

„Ich glaube, dass wir alles, wofür wir wochenlang gearbeitet haben, innerhalb weniger Tage vergessen haben“, kritisierte Moors vor allem die Einstellung in der Defensive. Sein gegenüber Tuomas Iisalo zeigte sich erfreut, zumal er über lange Zeit nur mit zwei Guards agieren konnte: „Das war eine schwierige Aufgabe. Ich bin sehr stolz darauf, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind und dass wir so eine Klasse-Leistung gegen eine gute und talentierte Göttinger Mannschaft gezeigt haben.“