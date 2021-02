Ratiopharm bereitet den Veilchen arge Kopfschmerzen

Ulm. Die BG Göttingen verliert in der Basketball-Bundesliga in Ulm mit 64:93 (34:46). Die Hausherren haben die Partie zu jeder Zeit im Griff.

Die kleine Erfolgsserie der BG Göttingen ist gestoppt worden. Bei Ratiopharm Ulm erwischte die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors einen schlechten Tag und verlor am Freitagabend 64:93 (34:46). Die Gastgeber lagen von Beginn an in Front und hatten die Partie praktisch zu jeder Phase im Griff. Bei den Veilchen klappte dagegen wenig – der Korb schien wie vernagelt. So wuchs der Rückstand immer weiter und Ulm gewannen souverän. Moors wechselte auch mit Blick auf die Sonntagspartie früh durch und schonte die Kräfte. Bester Veilchen-Werfer war Dennis Kramer, der seine Einsatzzeit zu 15 Punkten nutzte. Für Ulm traf Troy Caupain am häufigsten (17 Zähler).

Die Veilchen erzielten ihre ersten Punkte erst nach mehr als zwei Minuten – Aubrey Dawkins traf zum 2:2 (3.). Das Team von Ratiopharm-Headcoach Jaka Lakovic fing sich zuerst und baute seinen Vorsprung durch zwei Dreier von Thomas Klepeisz auf 4:12 aus (5.). Die Göttinger hatten es weiterhin schwer in der Offensive, verkürzten durch Dawkins und einem Dreier von Mathis Mönninghoff dennoch auf 9:12 (6.). Ulm vergrößerte den Abstand immer wieder, doch die BG schaffte es durch vier Kramer-Punkte in Folge dran zu bleiben (13:17/9.). Nelson Weidemann und Rihards Lomazs sorgten dafür, dass der Rückstand zur Viertelpause weiterhin nur vier Zähler betrug (18:22).

Nachdem Lomazs gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 20:22 verkürzte, war es Per Günther, der Moors mit fünf Punkten in Folge zu einer schnellen Auszeit zwang (20:27/11.). Zwar brachte Kramer sein Team auf 22:27 heran, doch dann lief es für die Veilchen immer schlechter. Der Ball wollte einfach nicht mehr in den Korb. Zudem kamen leichte Ballverluste hinzu, die die Gastgeber aus Baden-Württemberg bestraften. Einen 4:16-Lauf schloss Caupain zum 22:38 ab (17.). Lomazs beendete die punktelose Göttinger Phase durch einen Dreier zum 25:38 (17.). Die BG fing sich nun wieder etwas, in die Halbzeitpause gingen die Gäste mit einem 34:46-Rückstand.

Ulm zieht davon

Zwar konnte Harper Kamp noch auf 36:46 verkürzen, dann aber ließen sich die Ulmer nicht mehr stoppen (36:55/23.). Die Gäste punkteten in der Folge zwar wieder konstanter, aber die Ulmer antworteten jedes Mal durch einen Dreier. Nach Günthers Punkten zum 46:74 gab es die nächste Moors-Auszeit (28.), die Partie war entschieden.

Im Schlussviertel bemühten sich die Göttinger, aber es wollte nichts so richtig funktionieren. Bezeichnend: Von jenseits der Drei-Punkt-Linie fielen bei der BG nur vier von 24 Würfen. Ulm versenkte elf seiner 24 Distanzwürfe, stand zudem wesentlich öfter an der Freiwurflinie. Letztlich half es den Südniedersachsen auch nicht, dass sie 14 Offensivrebounds einsammelten – zu schlecht war die Quote auch aus der Nahdistanz. Angesichts des hohen Rückstands und der vielen Spiele in kurzer Zeit schonte Moors seine Leistungsträger. Die qualitativ hochwertiger besetzten Ulmer gaben sich keine Blöße mehr und gewannen in der Höhe verdient.

„Das war heute eine enttäuschende Leistung von uns. Vor allem mental waren wir nicht auf der Höhe“, sagte Moors im Anschluss. „Wir wussten, dass Ulm ein starkes Team ist, auch wenn sie in den letzten Spielen nicht unbedingt überzeugt haben. Nachdem wir zuletzt gute Leistungen gezeigt haben, dachten wir, dass es uns heute leichtfallen würde, hier mitzuspielen. Das war nicht der Fall“, so der Headcoach der BG Göttingen.