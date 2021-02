Osterode. In der eFootball-Kreisklasse geht es am letzten Wochenende der Hauptrunde noch um die Endplatzierungen, die Teams für die Zwischenrunde stehen fest.

In der eFootball-Kreisklasse des NFV-Kreises Göttingen-Osterode werden an diesem Wochenende die letzten Begegnungen der Vorrunde ausgetragen. Zwar steht bereits fest, welche drei Teams aus jeder Staffel in die Zwischenrunde einziehen. Die Endplatzierung ist aber noch zu klären.

