In diesem Jahr kann der Brocken nur virtuell erklommen werden

Die Brocken-Challenge 2021 ist eine der vielen Veranstaltungen, die in diesem Winter aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann. Dass das Rennen von Göttingen hinauf auf den höchsten Harzgipfel nicht wie geplant am 13. Februar stattfinden kann, war angesichts der momentanen Situation auch schon vor den verlängerten Lockdown-Maßnahmen völlig klar. Die Organisatoren des Charity-Kultlaufs haben sich aber ein Konzept überlegt, wie sie trotz Corona-Absage ihrer Veranstaltung Spenden für soziale Projekte sammeln können.

Interessierte sind aufgerufen, bis zum 13. Februar Sport nach freiem Belieben zu treiben und dafür etwas für den guten Zweck zu spenden. Zur Unterstützung der Motivation hat jeder die Möglichkeit, eine eigene private Challenge auf der Homepage anzumelden und so an einer virtuellen Brocken-Challenge teilzunehmen. Einige Enthusiasten planen zudem, natürlich immer im Rahmen der gegebenen Verordnungen, alleine oder in einer Kleingruppe am eigentlichen Veranstaltungstag auf den Brocken zu laufen.

Der Seriensieger hätte in diesem Jahr pausiert

Für Florian Reichert, Seriensieger der vergangenen Jahre und Streckenrekordinhaber, wäre es in diesem Jahr allerdings auch ohne Corona-Pandemie schwierig geworden, seinen Titel zu verteidigen. Das aber aus einem sehr erfreulichen Grund. „Zum einen ist das meinem Umzug an den Tegernsee geschuldet. Viel wichtiger ist allerdings, dass wir am Tag der Brocken-Challenge die Geburt unseres Sohnes erwarten. Da möchte und werde ich auf jeden Fall dabei sein“, berichtet der Lehrer, der in Göttingen studiert und anschließend bis zu seinem Umzug am THG gearbeitet hat.

„Den Besuch in Göttingen und bei der Brocken-Challenge werde ich natürlich vermissen, aber das klappt hoffentlich in den nächsten Jahren wieder. Vielleicht kann ich die Strecke dann ja mit Baby-Jogger laufen“, freut sich der Berglauf-Spezialist bereits auf den Ausflug in die ehemalige Heimat. Ob er eine private Challenge absolviert, lässt er sich offen. „Jetzt, da bei uns Schnee liegt, bin ich viel lieber auf Ski unterwegs als in Laufschuhen“, gibt er zu. Etwas Harzgefühl ist dank ausreichender Versorgung durch einen Kräuterlikör aber gegeben, erzählt der 38-Jährige mit einem Schmunzeln.

Absage mit Bedauern und Verständnis aufgenommen

Allgemein wurde die Entscheidung der Absage des Kultlaufs mit viel Verständnis und noch mehr Bedauern aufgenommen, berichtet der ausrichtende Göttinger Verein „Ausdauersport für Menschlichkeit“ (ASFM). Seit 17 Jahren findet die Brocken-Challenge, ein 80 km-Ultramarathon vom Göttinger Kehr auf den Brockengipfel, im Februar statt, um Spenden für gemeinnützige Projekte zu sammeln. Ein guter Teil der Strecke, von der Rhumequelle über Barbis und das Tal der Steina hinauf, führt auch durch den Altkreis Osterode. Auch etliche Sportler aus der Region nehmen immer wieder an dem Lauf teil.

Bislang konnte eine Gesamtspendensumme von 295.000 Euro erreicht werden. Auch in diesem Jahr werden dabei gezielt Projekte und Einrichtungen unterstützt. Hierbei handelt es sich um die „Initiative Hiob“ zur Unterstützung hilfebedürftige Menschen in Göttingen, das „Hospiz an der Lutter“ und ein Aufforstungsprojekt der „Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz“. Unabhängig von einer Challenge-Teilnahme freut sich der ASFM über eine Spende zur Unterstützung des guten Zwecks.

Gespendet werden kann auf folgendes Konto:

Empfänger: ASFM e.V.

Bank: Sparkasse Göttingen

IBAN: DE57 2605 0001 0000 1359 21

Weitere Informationen und die Anmeldung zur virtuellen Challenge gibt es unter www.brocken-challenge.de.