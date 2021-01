Jan Ringling verlängert beim FC Eintracht Northeim

Auch wenn der Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga derzeit ruht, hat der FC Eintracht Northeim bereits die Weichen für die kommende Saison gestellt. Trainer Jan Ringling (Foto) wird mindestens bis Sommer 2022 an der Seitenlinie stehen, beide Seiten verlängerten den Vertrag um ein weiteres Jahr und setzen die Zusammenarbeit fort.

„Wir sind sehr froh, dass Jan sofort zugesagt hat und der gemeinsame Weg weitergeht“, berichtet Moritz Braukmüller für den Vorstand der Northeimer Eintracht. „Jan hat sich als Ideallösung für unseren Verein und die Entwicklung unserer Mannschaft bestätigt. Er verkörpert menschlich und sportlich unsere Werte und steht hinter dem Club. Das ist schön zu sehen und besonders schön, dass es so bleibt. Jetzt fehlt nur noch die Rückkehr auf den Platz!“

Auch Ringling blickt optimistisch in die Zukunft am Rhumekanal: „Ich bin gerne Trainer hier und hoffe, dass ich es noch lange bleiben kann. Zudem habe ich das große Glück mit wirklich vielen guten Menschen an einem Ort arbeiten zu dürfen, für den es sich lohnt, mit Herz dabei zu sein. Ich freue mich, dass es weiter geht und kann es kaum erwarten, schon bald wieder im Gustav-Wegner-Stadion zu sein.“

Der Coach stammt aus der Jugend der SG Bergdörfer, musste allerdings verletzungsbedingt seine Laufbahn nach nur einem Herrenjahr beenden. Dem Fußball blieb er aber treu. Nach Trainerstationen bei der A-Jugend des JFV Eichsfeld sowie den Herren der SG Pferdeberg und des SV Germania Breitenberg übernahm er 2019 zunächst die A-Junioren der Northeimer. Im vergangenen Sommer rückte der 28-Jährige als Trainer zu den Herren auf und steht seitdem beim Oberligisten in der Verantwortung.