Veilchen müssen die starke Hamburger Verteidigung knacken

Terry Allen (r.) spielte in der vergangenen Saison für Göttingen, jetzt kehrt er mit den Hamburg Towers in die Sparkassen-Arena zurück.

Göttingen. Die BG Göttingen empfängt am Sonntag die hervorragend in die BBL-Saison gestarteten Hamburg Towers. Ein Wiedersehen gibt es mit Terry Allen.

Vor den Weihnachtsfeiertagen stehen für die BG Göttingen noch zwei schwere Aufgaben auf dem BBL-Spielplan. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors empfängt am Sonntag ab 15 Uhr die Hamburg Towers in der Sparkassen-Arena. Nur drei Tage später gastieren dann am Mittwoch, 23. Dezember, ab 19 Uhr die EWE Baskets Oldenburg zum Niedersachsen-Derby in Göttingen. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen. Die volle Konzentration gilt erst einmal der Partie gegen die Hanseaten. „In Hamburg haben sie das Team gut zusammengestellt und einige Spieler rekrutiert, die die Liga kennen. Das ist immer ein Vorteil“, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab.

Nach ihrer Premieren-Saison in der Basketball Bundesliga, die mit der Corona bedingten Unterbrechung im März und nur drei Siegen endete, haben sich die Hamburger runderneuert. In Pedro Calles holten die Hanseaten einen Trainer, der sich durch geduldige, fleißige Arbeit vom spanischen Drittliga-Coach über Stationen als Athletik- und Co-Trainer in Quakenbrück und Vechta zum etablierten BBL-Cheftrainer entwickelt hat. Aus der vergangenen Spielzeit sind nur Justus Hollatz und Marvin Ogunsipe in Hamburg geblieben.

Hamburger starten stark

Schon jetzt hat sich der Umbruch ausgezahlt, denn das Calles-Team ist mit fünf Siegen in die Liga-Saison gestartet. „Siege führen zu weiteren Siegen“, so Crab. „Wenn man die ersten beiden Spiele gewinnt, hat man eine positive Atmosphäre. Dann gewinnst du noch ein Spiel und noch ein Spiel und hast das Momentum auf deiner Seite.“ Der US-Guard Kameron Taylor, der aufgrund einer Zerrung die vergangenen beiden Spiele verpasste, ist bester Punktesammler (16,0 Zähler). Auf ihn folgen US-Guard Jordan Swing (15,5 Punkte), Aufbauspieler T.J. Shorts (13,8) und der estnische Center Maik Kotsar (12,5), der auch die meisten Rebounds holt (6,8). „Jordan Swing ist einer ihrer Schlüsselspieler“, analysiert der Veilchen-Assistenztrainer. „Er spielt momentan auf einem sehr hohen Level und trifft sehr leicht, insbesondere von jenseits der Dreier-Linie. Zudem ist er auch ein sehr guter Passgeber.“

Die längste Einsatzzeit erhält aber Ex-Veilchen Terry Allen. Der US-Forward, der im Sommer nach Hamburg wechselte, steht im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Parkett (9,0 Punkte/4,7 Rebounds). Viele bekannte Gesichter wird Allen am Sonntag auf BG-Seite jedoch nicht wiedersehen, denn lediglich mit Dennis Kramer, Marvin Omuvwie und Mathis Mönninghoff spielte der 26-Jährige vergangene Saison zusammen. Es geht ihm damit nicht anders als BG-Point Guard Jorge Gutierrez, der seinerseits im Sommer von Hamburg nach Göttingen wechselte.

Verletzungssorgen bei beiden Teams

Wie die Veilchen, bei denen zu Mönninghoff (Bänderriss im Sprunggelenk) und Gutierrez (Adduktorenprobleme) nun auch noch Luke Nelson (Muskelfaserriss im Oberschenkel) auf der Verletztenliste hinzugekommen ist, plagen auch die Hamburger Personalsorgen. Am vergangenen Wochenende mussten die Towers neben Kameron Taylor auch auf Hans Brase (Knie) und Bryce Taylor (Adduktoren) verzichten und kassierten prompt ihre erste Niederlage (69:73 gegen Ulm).

Dennoch sind die Göttinger am Sonntag Außenseiter. Die BG muss sich auf eine starke Towers-Verteidigung einstellen. Das Calles-Team lässt im Schnitt nur rund 72 Punkte zu. Keiner BBL-Mannschaft gelingen mehr Steals als den Hamburgern (9,3). Zudem zwingen die Towers ihren Gegner durchschnittlich zu 16,7 Ballverlusten. „Wir müssen unsere Systeme richtig ausführen, den Ball gut bewegen und das Feld auseinanderziehen“, fordert Crab. „Hamburg verteidigt sehr aggressiv. Wenn wir im Angriff schlampig agieren, werden sie es immer schaffen zu rotieren. Dann bekommen wir keine offenen Würfe. Wir müssen offensiv auf einem hohen Level spielen, um ihre Verteidigung zu überwinden.“