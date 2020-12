Hard Beat-Tournee findet erst im kommenden Winter statt

Europas erfolgreichste Turnshow, das Feuerwerk der Turnkunst, leidet wie so viele andere kleine und große Kultur- und Sportveranstaltungen ganz besonders unter der Corona-Pandemie. Zuletzt wurde die neue Tournee des Feuerwerks bereits ins Frühjahr verschoben, nun folgt eine weitere Verschiebung. Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation und des weiterhin hohen Infektionsgeschehens sehen es die Veranstalter aber als unumgänglich, die Hard Beat-Tournee erneut zu verschieben.

Sie geht nun vom 29. Dezember 2021 bis zum 29. Januar 2022 auf Deutschlandreise – und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. Auch für die Gastspiele in der Göttinger Lokhalle ergeben sich damit neue Termine. Das Feuerwerk ist nun am 25., 26. und 27. Januar 2022 zu Gast in der Unistadt. An den ersten beiden Terminen beginnt die Show um 19 Uhr, am 27. Januar bereits um 17 Uhr. In die Volkswagen-Halle in Braunschweig kommt das Feuerwerk am 16. Januar 2022 (14 und 19 Uhr) sowie am 17. Januar (17 Uhr).

„Wir sind natürlich sehr traurig, dass wir erneut diesen Schritt gehen müssen. Die aktuelle und auch prognostizierte Lage macht es leider immer noch nicht möglich, dass unser Feuerwerk der Turnkunst in prall gefüllten Hallen stattfinden kann. Schweren Herzens müssen wir deshalb die Tournee leider ein weiteres Mal verschieben“, sagt Wolfram Wehr-Reinhold, Geschäftsführer der veranstaltenden Turn- und Sportfördergesellschaft.

Unterstützung aus Politik nötig

„Unser Team arbeitet aber weiterhin mit Herzblut, Kreativität und nach vorn gerichtetem Blick daran, die Hard Beat-Tournee erneut zu einem einzigartigen Showerlebnis werden zu lassen.“ Grundsätzlich wünsche er sich von der Politik, dass die Bedeutung der Kultur in der Gesellschaft größere Berücksichtigung findet. Die Veranstaltungsbranche ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland.

„Wenn Veranstaltungen nur mit halber Auslastung spielen dürfen, können sie das nur, wenn für nicht verkaufbare Plätze ein finanzieller Ausgleich geschaffen wird. Der neueste Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz, der genau in diese Richtung geht, würde der Veranstaltungswirtschaft genau die Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte 2021 bringen, die sie benötigt“, erläutert Wehr-Reinhold.

Bereits jetzt erworbene Tickets für die Hard Beat-Tournee behalten übrigens ihre Gültigkeit und gelten dann für den neuen Termin.

Fragen zur Abwicklung per E-Mail an ticketservice@ntbwelt.de oder unter Telefon 0511/9809798. Alle aktuellen Informationen zur Hard Beat Tournee sowie weitere Spielorte unter www.feuerwerkderturnkunst.de.