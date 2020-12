Corona beim Gegner: Kein Trainerdebüt für Franziska Busch

Die drei geplanten Länderspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen gegen die Schweiz in dieser Woche am Eishockey-Bundesstützpunkt in Füssen mussten kurzfristig abgesagt werden. Grund sind zwei positive Corona-Tests bei den Eidgenossinnen. Das ist besonders für Franziska Busch ein wenig ärgerlich, die Braunlagerin hätte nämlich in den eigentlich am Donnerstag, Freitag und Samstag angesetzten Vergleichen ihr Debüt als Trainerin der DEB-Auswahl gegeben.

Die Harzerin, eigentlich Nationaltrainerin der deutschen U18-Frauen, steht beim aktuellen Lehrgang interimsweise für Frauen-Bundestrainer Christian Künast in der Verantwortung. Künast ist seit der Vorbereitung und Durchführung des Deutschland Cups und bis auf Weiteres vom DEB-Präsidium auch als Interims-Sportdirektor und Sportkoordinator für vielschichtige Aufgaben eingesetzt. Aktuell hat der Landshuter die sportliche Leitung bei der U20-Nationalmannschaft inne und begleitet das Team in dieser Funktion auch zur herausfordernden U20-WM nach Edmonton in Kanada.

Die DEB-Frauen nutzen die Zeit nun für eine weitere Trainingsmaßnahme. Busch hat daher zusätzlich zum bestehenden Kader einige Perspektivspielerinnen nominiert, um zumindest die Möglichkeit zu internen Spielen zu haben. Der Lehrgang wird außerdem um einen Tag verkürzt und läuft nur noch bis zum Freitag. „Für die Spielerinnen ist die Absage bitter, denn sie haben schon zehn Monate auf Länderspiele gewartet. Es ist für uns aber keine Option, nichts zu machen. Wir wollen vor der Weihnachtspause noch einmal einen Trainingsreiz setzen und das Beste aus dieser Situation machen. Wir sind jetzt allein in der Halle, haben das Eis für uns und können das Training daher super aufteilen“, sagte Interims-Trainerin Busch.