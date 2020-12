Fanclub Veilchen Power und Meredith Kramer sammeln wieder

Weihnachten und Schenken gehören zusammen. Im vergangenen Jahr haben die Fans der BG Göttingen ihr großes Herz bewiesen, als Meredith Kramer, Frau von Center Dennis Kramer, zu einer Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit aufgerufen hatte. Kleine Geschenke wurden gesammelt und von der Amerikanerin und einigen Bundesliga-Basketballern der Veilchen kurz vor dem Weihnachtsfest an die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) übergeben. Coronabedingt werden in diesem Jahr die Mitarbeiter dann die Verteilung an die Kinder übernehmen, die über die Weihnachtsfeiertage im Klinikum bleiben müssen.

Weil die Resonanz schon im vergangenen Jahr so groß war, dass Meredith Kramer Unterstützung beim Verpacken brauchte, ist in diesem Jahr der Fanclub Veilchen Power von Beginn an dabei und unterstützt die Aktion. Ziel ist, dass jedes Kind, das über Weihnachten in der UMG bleiben muss, ein kleines Präsent erhält. Dies kann ein Puzzle, ein Kinderbuch, Spielzeug-Auto oder ähnliches sein. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Verpackt oder unverpackt – das ist egal

Die kleinen Geschenke können schon verpackt abgegeben werden. Dann sollten sie allerdings mit einem Hinweis versehen sein, für welches Alter das Geschenk geeignet ist, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist und was sich in dem Päckchen befindet. „Damit stellen wir sicher, dass wir die Interessen der Kids treffen. Wer sein Geschenk nicht einpacken kann oder möchte – kein Problem. Das übernehmen wir dann“, sagt Sabine Klar, Vorstandsmitglied des Fanclubs. „Gern kann auch wirklich gut erhaltenes Spielzeug der eigenen Kinder gespendet werden.“

Für eine kontaktlose Abgabe der Geschenke wird Meredith Kramer am Freitag, 18. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Sartorius Basketball Lab am Schützenplatz in Göttingen vor Ort sein und die Annahme koordinieren.