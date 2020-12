Virtueller Silvesterlauf zu Gunsten der Kulturszene

Hannover. Die Maschsee-Runde in Hannover zählt zu den größten Silvesterläufen in Deutschland – kann coronabedingt aber nicht wie gewohnt stattfinden.

Die sportliche Jahresabschlussrunde rund um den hannoverschen Maschsee gehört traditionell zu den größten Silvesterläufen Deutschlands. Die klassische Durchführung ist in diesem Jahr aus bekannten Gründen leider nicht möglich, doch ein Ausfall ist keine Option.

Unter dem Motto „Silvester verbindet“ und unter der Schirmherrschaft von Landessozialpfarrer Dr. Matthias Jung und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes wird in diesem Jahr in einem ganz besonderen Format und unter speziellen Bedingungen zu Gunsten der Kulturszene in der Landeshauptstadt gelaufen. „Die Musik- und Kulturszene der Stadt sorgt in jedem Jahr für ein großartiges Rahmenprogramm an unserer Marathonstrecke“, erklärte Initiatorin und Veranstalterin Stefanie Eichel: „Jetzt werden die Läufer etwas zurückgeben und für die Kultur laufen.“

Eine aktive Teilnahme am Silvesterlauf ist in doppelter Form möglich. Gegen eine Startgebühr von fünf Euro erhalten alle Teilnehmenden eine Startnummer und laufen am Silvester- oder Neujahrstag allein auf einer beliebigen Strecke. Die Erlöse dieser Aktion fließen ebenso zu 100 Prozent in den Solidaritätspool zur Unterstützung der Kultur, wie auch die Erlöse aus dem geplanten „Lauf für die Kultur“.

Ursprünglich hätte dieser von Silvester, 14 Uhr, bis zum Neujahrstag, 11 Uhr, in der HDI Arena stattfinden sollen. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie machen aber eine Austragung zum Jahreswechsel nicht möglich. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – sobald es die Umstände wieder zulassen, werden wir dieses Solidaritätsprojekt umgehend nachholen“, verspricht Eichel.

In 21 Stunden wird dann auf zwei unterschiedlichen Strecken in der HDI Arena gelaufen, begleitet von insgesamt 42 Akteuren aus der Kulturszene, die in der Arena für jeweils 30 Minuten auftreten. Musik, Lesungen, Poetry – alles ist möglich. Die eingenommenen Startgelder werden als Gage unter den 42 Sets zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Mit Kabarettist Matthias Brodowy und Christof Stein-Schneider, Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse, haben sich gleich zwei herausragende hannoversche Künstler in den Dienst der Sache gestellt. „Es ist in diesen speziellen Zeiten schön zu sehen, dass man nicht vergessen ist“, so Brodowy.

Weitere Informationen zu der Aktion unter www.popuprun.de.