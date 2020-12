Tischtennis-Verband verlängert die Spielpause bis 12. Februar

Der Amateur-Sportbetrieb in Niedersachsen ruht bis auf wenige Ausnahmen im Bereich des Individualsports aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Verordnungen. In den meisten Verbänden ist der Spielbetrieb zunächst bis Mitte Januar unterbrochen. Als erster großer Dachverband hat nun allerdings der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) die Pause sogar bis Mitte Februar verlängert. Damit einhergehend wurde außerdem der Spielmodus angepasst.

Auf seiner aktuellen Sitzung hat das Präsidium als Entscheidungsgremium des TTVN die Unterbrechung der Spielzeit bis zum 12. Februar 2021 beschlossen. Dies bedeutet: Punktspiele, Pokalspiele, weiterführende und offene Turniere, TTVN-Races sowie Ortsentscheide der Mini-Meisterschaften finden bis zu diesem Termin nicht mehr statt. Abgesagt wurde auch das Landespokalfinale am 17. und 18. April 2021. Die Individualmeisterschaften (Damen/Herren sowie Jugend 13 und Jugend 18) finden im Januar 2021 nicht statt, könnten aber später nachgeholt werden.

Über die Durchführung der Pokalspiele in Bezirks-, Kreis-, Stadt- oder Regionsverbänden dürfen die Gliederungen in eigener Zuständigkeit entscheiden, in der Region Südniedersachsen steht eine Entscheidung noch aus. „Wir haben da im Regionsvorstand und mit dem Bezirk noch nicht drüber gesprochen. Ich vermute aber, die Tendenz wird relativ eindeutig Richtung Absage sein, alleine schon aufgrund des dann recht engen Terminplans, sollte ab Mitte Februar tatsächlich wieder gespielt werden können“, berichtet Ralf Kleinecke, der Stellvertretende Vorsitzende Sport im TTRV Südniedersaschen.

Nur noch eine Einfachrunde

Zudem legte das TTVN-Präsidium fest, dass in allen Ligen des Verbands eine sogenannte Einfachrunde absolviert wird, es also keine Rückspiele geben wird. Wie im bisherigen Verlauf soll ohne Doppel gespielt werden, dafür werden alle Einzelspiele ausgetragen, auch wenn eine Mannschaft bereits den notwendigen Punkt zum Gesamtsieg geholt hat. Noch nicht absolvierte Spiele der Hinrunde sollen im Zeitraum vom 15. bis 31. Januar 2021 neu terminiert werden und können frühestens nach dem 12. Februar 2021 stattfinden. Ein Tausch des Heimrechts ist möglich. Die Spielzeit 2020/21 wird außerdem zunächst bis zum 25. April 2021 verlängert. Die Relegation soll unverändert am 8./9. Mai 2021 stattfinden.

„Uns allen ist klar, dass aufgrund der Entwicklung der Pandemie in naher Zukunft kein Spielbetrieb möglich sein wird. Daher wurde die ursprünglich bis zum 31. Dezember befristete Unterbrechung zunächst bis zum 12. Februar 2021 verlängert. Weitere Entscheidungen über eine weitere Verlängerung der Spielzeit, die Verlegung der Relegation sowie die Wertung der Spielzeit hängt von den bevorstehenden politischen Entscheidungen über einen Lockdown und der Entwicklung des Infektionsgeschehens zu Beginn des Jahres ab“, berichtet Dieter Benen, Vizepräsident Wettkampfsport im TTVN.

Mannschaftsmeldung ab Mittwoch

Ab dem morgigen Mittwoch beginnt für die Vereine trotz der Spielunterbrechung die Mannschaftsmeldung für die Begegnungen in der zweiten Saisonhälfte. Die Meldungen müssen anhand der QTTR-Werte vom Stichtag 11. Dezember bis zum 22. Dezember im System vorgenommen werden.

„Diese Meldung ist zwingend erforderlich, auch wenn es sich um die Fortsetzung einer nunmehr beschlossenen Einfachrunde handelt, damit unter anderem auch Spieler und Spielerinnen, die den Verein gewechselt haben, entsprechend einsortiert werden können“, erklärt Benen. Die Mannschaften müssen nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs dann folglich auf Grundlage der Rückrunden-Mannschaftsmeldung aufgestellt werden.