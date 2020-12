Geisterspiel-Ticket-Paket bei der BG Göttingen

Die BG Göttingen muss auch in den kommenden Wochen weiter auf die fantastische Atmosphäre in der Sparkassen-Arena verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die BBL-Partien gegen die Hamburg Towers am Sonntag, 20. Dezember, und gegen die EWE Baskets Oldenburg am Mittwoch, 23. Dezember, ohne Zuschauer ausgetragen. Wie schon beim Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC können Veilchen-Fans die BG erneut unterstützen und sich einen Platz im „Papplikum“ sichern. Das Beste: Beide Spiele gibt es im Paket zum Preis von einer Partie.

Die Paket-Tickets können Fans wie zuvor in fünf verschiedenen Kategorien buchen, von Trainingsspieler (10 Euro) bis Legende (100 Euro). Fans, die bereits einen Pappaufsteller für das Spiel gegen Weißenfels bestellt haben, brauchen diesen nicht noch einmal zu buchen, sondern benötigen nur das Ticket. Die BG stellt die Figur für die Partien gegen Hamburg und Oldenburg dann erneut auf. Anhänger, die noch keine Pappfigur bestellt haben, können dies bei der Buchung ihres Tickets erledigen. Der Aufsteller kostet einmalig zehn Euro.

Für die Pappfiguren wird ein hochformatiges Foto des Ticket-Käufers vor neutralem Hintergrund benötigt – am besten natürlich im Fan-Outfit. Eine Aufnahme mit dem Handy ist ausreichend. Wichtig ist, dass nur eine Person auf dem Foto zu sehen ist. Damit die Aufsteller rechtzeitig produziert werden können, sollte das Foto bis Mittwoch, 16. Dezember, an die BG-Geschäftsstelle gemailt werden. Die Pappfiguren werden am Ende der Saison vom Team signiert und können dann vom Besitzer in der BG-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Die Karten sind als Print@Home-Variante im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de erhältlich.