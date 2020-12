Veilchen Ladies starten stark, lassen dann aber deutlich nach

Nach einem tollen ersten Viertel haben sich die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen ihr Heimspiel gegen die Eisvögel USC Freiburg mit zunehmendem Verlauf immer mehr aus der Hand nehmen lassen. Die Gastgeberinnen unterlagen am Sonntag gegen den neuen Tabellendritten mit 71:82 (46:46).

Bereits vor Spielbeginn musste BG-Coach Goran Lojo die erste Hiobsbotschaft hinnehmen. Sandra Azinovic war im Abschlusstraining einen Tag zuvor umgeknickt. Sie wird bei den Veilchen Ladies auf unbestimmte Zeit ausfallen. Damit fehlte der BG eine wichtige Alternative im Spielaufbau. Und doch erwischten die Gastgeberinnen einen guten Start ins Match. Insbesondere die Trefferquote im ersten Viertel war außergewöhnlich hoch. So kam es, dass das Lojo-Team bis auf 13 Punkte davonzog und nach den ersten zehn Minuten mit 27:17 in Front lagen.

Die Eisvögel jedoch gaben sich nicht auf und kamen im zweiten Viertel Punkt um Punkt heran. In der 19. Minute gingen sie beim 43:46 erstmals in Führung. Den Göttingerinnen gelang es bis zur Halbzeitsirene immerhin noch, zum 46:46 auszugleichen.

Bei der BG reißt der Spielfluss

Nach dem Seitenwechsel allerdings riss der Spielfluss bei der BG 74. Dreieinhalb Minuten lang gelang kein einziger Korberfolg, so dass die Gäste Punkt für Punkt davonzogen. Sowohl bei freien Würfen aus dem Feld als auch an der Freiwurflinie sank die Trefferquote drastisch. Hier machten sich langsam auch Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Die Veilchen Ladies spielten letztlich nur mit einer Siebener-Rotation. So stand Riley Lupfer die kompletten 40 Minuten auf dem Court, bei Jennifer Crowder waren es etwas mehr als 38 Minuten. Zudem musste Ruzica Dzankic bereits einige Minuten vor Spielende nach ihrem fünften Foul auf der Bank Platz nehmen.

Die Gäste aus dem Breisgau fanden mit zunehmender Spieldauer hingegen immer besser in die Partie. Insbesondere US-Girl Daneesha Provo zeigte ihre Qualitäten in Sachen Trefferquote. Hatte sie bis zur Halbzeit zwölf Zähler auf ihrem Konto, so waren es nach der Schlusssirene 33 Punkte. Ebenfalls stark scorten die Eisvögel Emily Kapitza und Pauline Mayer mit jeweils zwölf Punkten. Beste Schützin der Gastgeberinnen war Jennifer Crowder mit 22 Zählern, Ivana Blazevic kam auf 19 Punkte.

Flippo-Headcoach Goran Lojo sah die Gründe für die Niederlage insbesondere in der letztlich unzureichenden Trefferquote. „Da war uns Freiburg eindeutig überlegen“, sagte der Trainer.