Veilchen dürfen die Wölfe aus Weißenfels nicht unterschätzen

Göttingen. Die BG Göttingen empfängt am Samstag ab 18 Uhr die noch sieglosen Mitteldeutschen in der Sparkassen-Arena. Zuschauer dürfen nicht dabei sein.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge stehen für die BG Göttingen vor Weihnachten drei Heimspiele nacheinander in der Basketball Bundesliga auf dem Programm. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Samstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr den Mitteldeutschen BC in der Sparkassen-Arena. Danach folgen das Nord-Duell mit den Hamburg Towers (20. Dezember) und das Niedersachsen-Derby mit den EWE Baskets Oldenburg (23. Dezember). Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie zu allen drei Partien nicht zugelassen. „Wir müssen nicht reisen und können in unserer Komfortzone bleiben, das ist ein Vorteil“, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab. „Natürlich wollen wir aber auch vor unseren Fans spielen und hoffen, dass sie bald wieder in der Arena sein können.“

Der Syntainics MBC hat bisher noch kein Liga-Spiel gewonnen, darf von den Veilchen aber auf keinen Fall unterschätzt werden. „Mal abgesehen von einigen Top-Teams in der Liga kann jeder jeden schlagen. Darum wäre es ein großer Fehler, den MBC zu unterschätzen“, warnt der Göttinger Assistenztrainer. Bei ihrem Nachholspiel am vergangenen Dienstag gegen den FC Bayern München zeigten die Wölfe aus Weißenfels eine kämpferische Leistung gegen sichtlich müde Münchener, die erst im Schlussviertel ihren 96:84-Erfolg sicherstellten. „Der MBC war gegen München sehr aggressiv in der Verteidigung, aber auch in der Offensive. Sie werfen und rebounden sehr gut“, so Crab.

Michalak überragt beim MBC

Überragender Weißenfelser Akteur war Michal Michalak, der fünf von zehn Dreiern traf, sieben Rebounds holte und vier Assists gab. Der 27-jährige Pole ist Topscorer seiner Mannschaft und erzielt im Schnitt 19,8 Punkte pro Spiel bei einer Dreier-Trefferquote von 53 Prozent. In der gesamten Liga kommt nur der Crailsheimer Trae Bell-Haynes derzeit auf einen besseren Punkteschnitt (26,5). „Michalak ist der Schlüsselspieler. Er ist ein sehr guter Scorer und insbesondere ein sehr guter Werfer – egal ob er steht, sich bewegt oder aus dem Dribbling wirft“, sagt Crab.

Gegen München fehlte den Mitteldeutschen erneut ihr Aufbauspieler Roko Rogic (Adduktorenprobleme), der aber von Quentin Hooker (13 Punkte/5 Assists/4 Steals) gut vertreten wurde. Der 25-jährige US-Guard ist zweitbester MBC-Scorer, kommt durchschnittlich auf 12,5 Punkte pro Partie und gibt zudem auch die meisten Assists (4,8). Die meisten Rebounds im Weißenfelser Kader holen Kyndahl Hill und Shavon Coleman (je 5,5). Unter dem Korb ist der deutsche Center Philipp Hartwich schwer zu überwinden. Der 25-Jährige kommt auf 2,5 Blocks pro Spiel.

Bei den Offensiv-Rebounds gehört der MBC zu den besten Teams in der Bundesliga. 12,8 Mal sichern sich Hill und Co. abprallende Bälle nach Fehlwürfen auf den eigenen Korb und kreieren zweite Chancen, die Veilchen kommen hier nur auf einen Wert von 9,4 Offensiv-Brettern. So schafft die Mannschaft von Wölfe-Headcoach Silvano Poropat es, rund 69 Mal pro Spiel auf den Korb zu werfen – nur die Gießen 46ers haben mehr Wurfversuche pro Partie (72). „Wir müssen den Defensiv-Rebound kontrollieren – und Michalak“, nennt Crab daher zwei wesentliche Erfolgselemente.