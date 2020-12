Die Veilchen Ladies hoffen im Pokal auf eine Überraschung

Keine große Ruhepause ist den Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen vergönnt. Nach dem kräftezehrende Ligaspiel am Wochenende in Wasserburg und der langen Reise an den Inn steht am Mittwoch das Achtelfinale des Toyota-DBBL-Pokals auf dem Programm. Ab 19 Uhr empfangen die Veilchen Ladies in der FKG-Halle den Tabellenführer der DBBL, die Rutronik Stars Keltern. Gelingt dem Team von Headcoach Goran Lojo eine Überraschung im Cup-Wettbewerb?

Mit fünf Siegen aus sechs Partien führt Keltern aktuell die erste Liga an. Lediglich gegen die GiroLive-Panthers Osnabrück musste das Team von Headcoach Christian Hergenröther in eigener Halle eine 59:67-Niederlage einstecken. Ansonsten zeigte sich die stark besetzte Mannschaft aus der Nähe Pforzheims äußerst souverän.

Stärkste Schützin der Rutronik Stars ist bislang Krystal Vaughn mit durchschnittlich 14 Punkten pro Partie. Es folgt Andrijana Cvitkovic mit 11,5 Zählern. Sie zeigt mit mehr als sieben Rebounds pro Spiel zudem ihre Stärke unterm Korb. Auf knapp zehn Punkte im Schnitt kommen der belgische Shooting Guard Emmanuella Mayombo und US-Point Guard Tayler Mingo.

Für Flippo-Baskets Headcoach Goran Lojo ist das Pokalspiel eine besondere Herausforderung: „Keltern hat eine überaus starke und äußerst internationale Mannschaft. Wir müssen unser Bestes geben, um in diesem Spiel zu bestehen.“ Aber die Leistung in Wasserburg habe gezeigt, dass die BG gegen jeden Gegner mithalten könne. Dabei hat der Trainer ebenso wie das gesamte Team vor allem ein Problem: „Wir vermissen unsere tollen Fans über alles.“