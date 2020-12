Der FC Bayern München ist zu stark für die BG Göttingen

Die BG Göttingen hat beim Meisterschaftsfavoriten verloren. Gegen den FC Bayern München musste die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Sonntagabend eine 72:90 (33:48)-Niederlage hinnehmen und blieb damit auch beim zweiten Spiel der Süddeutschland-Tour ohne Sieg. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Pandemie im Audi Dome nicht zugelassen.

Die Gäste aus Südniedersachsen hielten im ersten Viertel und zu Beginn des zweiten Abschnitts gut mit dem Euroleague-Teilnehmer mit und gestalteten die Partie bis zur 12. Minute ausgeglichen (26:26). Dann spielten die Münchener aber ihre Überlegenheit unter den Körben konsequent aus und zogen Stück für Stück davon. Trotzdem gab die Moors-Truppe sich nicht auf, hatte der physischen Überlegenheit der Gastgeber am Ende aber nichts mehr entgegenzusetzen. Bester Veilchen-Werfer war Aubrey Dawkins mit 18 Punkten. Für München traf Neuzugang D.J. Seeley am häufigsten (ebenfalls 18 Zähler).

Guter Start der Göttinger

Die Veilchen starteten viel besser als am Freitag gegen Crailsheim in die Partie und gingen in der dritten Minute erstmals durch Luke Nelson in Führung (6:5). Bis Mitte des Abschnitts spielten die Gäste aus Göttingen mit dem Favoriten auf Augenhöhe (8:9/5.). Dann legten die Bayern aber einen kleinen Zwischenspurt ein und zogen durch einen 0:8-Lauf auf 8:15 davon (7.). Die Südniedersachsen ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und hatten die richtige Antwort. Will Rayman glich durch ein Drei-Punkte-Spiel (Korberfolg plus Freiwurf) zum 19:19 aus. Mit der Viertelsirene traf Galen Robinson Jr. zum 21:21.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Veilchen zunächst im Spiel und gingen erneut in Führung (24:23/11.). Doch dann zogen die Bayern das Tempo an, holten sich wichtige Rebounds und punkteten in der Zone. Jalen Reynolds schloss einen 0:9-Lauf zum 26:35 ab (15.). Jorge Gutiérrez beendete die korblose BG-Phase mit seinen Zählern zum 28:35 (15.). Kurz darauf rutsche der Mexikaner bei einer Verteidigungsaktion aus und musste das Parkett mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen. Für ihn war die Partie beendet – genaue Untersuchungen werden klären, wie schlimm die Oberschenkelverletzung ist. Nach diesem Schreck gelangen den Göttingern nur noch fünf Zähler in diesem Viertel, sodass sie mit einem 33:48-Rückstand in die Halbzeitpause gingen.

Bayern entscheiden die Partie

Nach dem Seitenwechsel war die physische Überlegenheit der Gastgeber deutlich. Durch einen 2:9-Lauf zog das Team von Bayern-Headcoach Andrea Trinchieri auf 35:57 davon (24.). Doch die Veilchen gaben sich nicht auf und stemmten sich gegen den größer werdenden Rückstand. Nelson schloss einen 10:3-Lauf durch zwei Freiwürfe zum 45:60 ab (27.). Die souveränen Hausherren wussten aber genau, wann sie das Tempo wieder verschärfen mussten. Den Abschnitt beendeten die Münchener mit einem 0:8-Lauf zur komfortablen 50:74-Führung.

Im letzten Viertel wehrten sich die Veilchen tapfer. Die Moors-Truppe zwang Trinchieri durch einen 8:1-Lauf zu einer schnellen Auszeit. Diese wirkte, denn innerhalb von ein paar Minuten war der Bayern-Vorsprung wieder auf mehr als 20 Punkte angewachsen (60:81/35.). Die BG kämpfte und reduzierte den Rückstand durch einen Dawkins-Dreier auf 15 Zähler (72:87/39.). Weiter kamen die Göttinger allerdings nicht mehr an den Favoriten heran, der am Ende verdient und souverän gewann.

„Es war ein schweres Spiel für uns, aber ich bin zufrieden mit unserer Energie. Das große Problem war heute das Rebounding. Wir konnten die Rebounds nicht kontrollieren, das war ein Schlüssel. Das zweite war, dass wir die einzelnen Stärken des Gegners nicht respektiert haben – geht jemand rechts oder links vorbei, ist er ein Werfer oder nicht. Das können wir besser machen“, sagte Moors anschließend.