Veilchen können die Hypothek der ersten Hälfte nicht tilgen

Die BG Göttingen hat den dritten Sieg in Folge verpasst. Bei den Hakro Merlins Crailsheim verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Freitagabend 77:89 (29:48). Zuschauer waren in der Arena Hohenlohe nicht zugelassen. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen erwischte eine ganz schlechte erste Hälfte und fand weder offensiv, noch defensiv in die Partie. In der zweiten Hälfte fingen sich die Gäste und starteten eine Aufholjagd, kleiner als sechs Punkte wurde die Lücke jedoch nicht mehr. Bester Veilchen-Akteur war Tai Odiase mit einem Double-Double (22 Punkte/12 Rebounds). Für Crailsheim, das im dritten Spiel den dritten Sieg holte, traf Trae Bell-Haynes am häufigsten (29 Zähler).

Die Veilchen gingen zwar schnell durch einen Tip-in-Dunk von Odiase in Führung, fanden allerdings nicht richtig ins Spiel. Bis zur vierten Minute hielten die Gäste mit den Merlins mit (8:9), kamen offensiv aber in keinen Rhythmus. In fast fünf Minuten gelangen der BG nur drei weitere Zähler, während Crailsheim auf 11:26 davonzog (9.). Bis zum Viertelende blieb es bei diesen 15 Punkten Rückstand (14:29).

Auch im zweiten Abschnitt wurde es im Angriff zunächst nicht besser bei den Veilchen. Bis zur 14. Minute mussten sich die Göttinger gedulden, ehe Odiase die ersten Zähler des Abschnitts für sein Team erzielte (17:36). Die BG schaffte es, sich etwas zu fangen und ließ den Rückstand nicht noch größer werden. Durch einen 7:0-Lauf arbeitete sich die Moors-Truppe auf 26:40 an die Zauberer heran (19.). Doch vor der Halbzeit gaben die Hausherren noch einmal Gas, zur Pause stand es 29:48.

Veilchen zeigen Kampfgeist

Nach dem Seitenwechsel zeigte die BG, dass sie die Partie noch nicht verloren gab. Angeführt von Jorge Gutiérrez legten die Südniedersachsen einen 9:0-Lauf zum 38:48 hin (23.). Der mexikanische Aufbauspieler traf auch den ersten Veilchen-Dreier des Spiels. Aubrey Dawkins verwandelte kurze Zeit später den zweiten Distanztreffer und ließ den Rückstand erstmals seit dem ersten Viertel wieder einstellig werden (43:52/25.). Die Gastgeber wehrten sich jedoch und verschafften sich durch zwei Dreier zum 43:58 wieder etwas Luft (26.). Bei den Veilchen übernahm nun Luke Nelson, in den letzten knapp vier Minuten des Abschnitts zwölf Zähler erzielte und sein Team auf 57:65 heranbrachte (30.).

Im letzten Viertel gaben die Göttinger noch einmal alles und verkürzten durch Galen Robinson Jr. und einem Drei-Punkte-Spiel von Weidemann auf 62:68 (32.). Die Veilchen hatten dann einige Male die Möglichkeit, noch weiter heranzukommen, vergaben diese aber. Besonders Odiase wurde immer wieder gesucht, wurde von den Hausherren in dieser Phase unter dem Korb aber konsequent gedoppelt und so entscheidend gestört. Die Merlins konnten sich auf der anderen Seite auf ihren Topscorer Bell-Haynes verlassen, der in wichtigen Phasen zur Stelle war (66:77/35.).

Gutiérrez antwortete mit vier Punkten in Folge zum 70:77, bekam kurz darauf aber sein fünftes Foul und ärgerte sich so sehr, dass er zudem noch ein technisches Foul verhängt bekam. Crailsheim nutzte dies, um den Abstand wieder zweistellig zu machen (72:82/39.). Die Zeit lief den Gästen dann davon, die Partie war verloren.

„Wir haben nur 20 Minuten Basketball gespielt und es nicht geschafft, Bell-Haynes zu kontrollieren. Ich habe mein Team in der ersten Halbzeit nicht wiedererkannt“, sagte Moors, während Tuomas Iisaloe, Headcoach der Merlins, zufrieden war: „Es ist schön zu sehen, wie wir ein Spiel gegen einen Gegner mit solcher Qualität gewinnen können. Eine unglaubliche erste Halbzeit von uns, mit einer sehr starken Defense und guter Ballbewegung in der Offense.“