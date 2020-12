Projekt Soccer Refugee Coach landet auf Platz eins

Die Teilnehmer der Soccer Refugee Coach Ausbildung 2020 in Göttingen.

Das Projekt Soccer Refugee Coach des Landessportbundes (LSB) Niedersachsen und des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) wurde ausgezeichnet. In der Kategorie „Gesellschaftliche Teilhabe“ des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ wurde die Initiative mit dem ersten Platz geehrt. Anlässlich des fünfjährigen Bestehens hatte das Bündnis Erfolgsgeschichten gelungener Integration gesucht und bei einer online-Veranstaltung Ende November die besten Beispiele prämiert. Der LSB ist seit 2015 Partner im Bündnis.

Zu diesen Leuchttürmen gehört auch das Projekt „Soccer Refugee Coach“, das die Partner im März 2016 im Bundesprogramm Integration durch Sport initiiert haben. Aus über 90 eingesendeten Videos hat sich die Jury in der Kategorie „Gesellschaftliche Teilhabe“ für das Kooperationsprojekt entschieden. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 2.000 Euro, das dem Projekt zugutekommt.

Besonderer Charakter

Jury-Mitglied Riem Hussein, DFB-Schiedsrichterin des Jahres 2020, hob in ihrer Laudatio den besonderen Charakter des Projekts hervor: „Es ist klasse, dass Flüchtlinge den Vereinsalltag in verantwortungsvoller Position mitgestalten, dass sie Freunde finden und ihr Selbstbewusstsein stärken. Und es freut mich besonders, dass junge Mädchen und Frauen daran mitwirken.“

Der LSB-Vorstandsvorsitzende Reinhard Rawe bedankte sich im Rahmen des digitalen Jahrestages für die Auszeichnung beim Jurorenteam und den Projektbeteiligten: „Integration gehört zur DNA des Sports. Es ist wunderbar, dass dies durch die Auszeichnung des Projekts deutlich wird. Gemeinsam mit dem Fußballverband, aber auch mit allen anderen Landesfachverbänden werden wir uns auch zukünftig mit ganzer Kraft für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.“

Im NFV-Kreis Göttingen-Osterode wurde der mehrtägige Lehrgang „Soccer Refugee Coach“ bereits mehrfach in Kooperation mit dem Göttinger Verein SC Hainberg angeboten. Auch in diesem Sommer fand ein Kurs statt, 26 Teilnehmer aus acht Nationen erwarben dabei wichtige Grundlagen, um in ihren Heimatvereinen als Trainer Verantwortung zu übernehmen.

Das ausgezeichnete Video ist auf dem Youtube-Channel des LSB Niedersachsen verfügbar.