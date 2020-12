Die BG Göttingen ist auf Auswärtstour in Süddeutschland

Göttingens Galen Robinson Jr. (in lila) in der Partie bei den MHP Riesen Ludwigsburg.

Göttingen. Die Veilchen spielen in der Basketball-Bundesliga am Freitag bei den Merlins Crailsheim. Am Sonntag folgt die Begegnung beim FC Bayern München.

Nach der Länderspielpause geht es für die BG Göttingen an diesem Wochenende mit einem Auswärts-Doppelspieltag in der Basketball Bundesliga weiter. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors hat sich bereits am Donnerstag auf die Reise nach Ilshofen begeben, wo am Freitag in der Arena Hohenlohe ab 20.30 Uhr die Partie gegen die Hakro Merlins Crailsheim auf dem Programm steht. Das Spiel wird live auf Sport1 übertragen. Von Baden-Württemberg aus geht es dann am Samstag weiter nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt treffen die Veilchen am Sonntag ab 20.30 Uhr im Audi Dome auf den FC Bayern München. „Momentan konzentrieren wir uns erst einmal auf das Spiel gegen Crailsheim, und dann sehen wir weiter“, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab. „Anders geht es nicht.“

Die Zauberer aus Crailsheim sind mit zwei Niederlagen im BBL-Pokal gegen den Mitteldeutschen BC (94:99) und den FC Bayern München (63:80) in die Saison gestartet. Das Pokal-Nachholspiel gegen Medi Bayreuth entschieden die Crailsheimer knapp für sich (81:77) und nahmen diesen Schwung mit in die Liga. Dort revanchierte sich das Team von Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo, der aufgrund seiner Corona-Quarantäne von seinem Bruder und Assistant Coach Joonas Iisalo vertreten wurde, für die Pokalniederlage gegen Weißenfels und besiegte den MBC deutlich 84:66. Den dritten Sieg in Folge gab es vor der Länderspielpause beim 101:95 gegen Brose Bamberg.

Merlins zaubern von der Dreierlinie

„Crailsheim spielt in der Offensive mit viel Selbstvertrauen und bewegt den Ball extrem gut“, analysiert Crab. „Sie werfen auch sehr gut. Das alles zusammengenommen macht aus ihnen ein sehr starkes Team.“ Keine andere Mannschaft in der Liga wirft öfter von der Dreier-Linie auf den Korb als die Süddeutschen – im Schnitt 31 Mal pro Partie. Das Iisalo-Team trifft von jenseits der 6,75-Meter-Marke auch am häufigsten, 12,5 Dreier sind es durchschnittlich pro Spiel. Spitze sind die Merlins auch von der Freiwurflinie: 22 Punkte erzielen sie im Schnitt von dort. Mehr als die Hälfte dieser Freiwürfe kommen vom kanadischen Aufbauspieler Trae Bell-Haynes (12,5 pro Spiel). „Er spielt im Moment sehr, sehr gut“, sagt der BG-Assistenztrainer.

26,5 Punkte erzielt Bell-Haynes pro Partie (57 Prozent Dreier-Trefferquote), gibt 10,5 Assists und steht rund 34 Minuten auf dem Parkett – alles Spitzenwerte im Merlins-Kader. Zweitbester Crailsheimer Punktesammler ist der nachverpflichtete Bogdan Radosavljevic (15,5 Zähler), gefolgt von US-Forward Tim Coleman und dem Ex-Veilchen Elias Lasisi (je 10,0 Punkte). Die meisten Merlins-Rebounds holt US-Center Jamuni McNeace (5,0). „Wir müssen wie immer die Spieler kennen und wissen, wo ihre individuellen Stärken liegen“, so Crab.

Veilchen brauchen perfekten Tag

Eine noch schwerere Aufgabe kommt auf die Veilchen in München zu. „Um ein Spiel wie gegen München zu gewinnen, brauchst du einen perfekten Tag“, weiß Crab. „Sie haben die Physis, können punkten, rebounden und so verteidigen, wie es kein anderes Team in der Liga kann.“ In den ersten drei Liga-Spielen, die alle gewonnen wurden, erzielte der Meisterschafts-Favorit im Schnitt rund 20 Punkte mehr als sein Gegner. Auch auf europäischer Ebene läuft es, die Bayern liegen in der Euroleague auf Play Off-Kurs.

Nicht zuletzt aufgrund der hohen Belastung durch den internationalen Spielplan leisteten sich die Münchener einen kleinen Ausrutscher im Pokal, wo sie gegen Bayreuth 89:95 verloren, aber dennoch ins Top Four einzogen. „München hat so viele gute Spieler auf jeder Position und einen sehr tiefen Kader. Man weiß nie, welche Spieler auflaufen werden“, sagt Crab. 15 Akteure setzte Trinchieri in den ersten drei BBL-Partien ein – nur sechs kamen jedes Mal zum Einsatz.

Paul Zipser (12,0 Punkte pro Spiel), JaJuan Johnson (10,7 Punkte/5,7 Rebounds), Nick Weiler-Babb (10,3/5,3), Zan Sisko (5,3 Assists), Robin Amaize und Sasha Grant haben noch kein Liga-Spiel verpasst. Bester Bayern-Punktesammler ist Neuzugang Wade Baldwin (13,5 Zähler). „Er ist ein Schlüsselspieler, weil bei ihm vieles anfängt“, so der Göttinger Assistant Coach. „Wenn ich einen zweiten nennen müsste, wäre es Vladimir Lucic, weil er offensiv und defensiv so vielseitig ist.“

Nach zwei Siegen in Folge haben die Veilchen die Länderspielpause genutzt, um an bestimmten Dingen zu arbeiten – bis Dienstag ohne Luke Nelson, der in den EM-Qualifikationsspielen für die britische Nationalmannschaft auflief. Seit Dienstagnachmittag darf zudem BG-Neuzugang Will Rayman nach zwei negativen Corona-Tests mittrainieren. Der US-Forward dürfte im Kader den Platz von Harper Kamp einnehmen.