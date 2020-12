Veilchen-Fans können Teil des Papplikums werden

Bei den EWE Baskets Oldenburg wurden Pappen bereits als Zuschauerersatz aufgestellt – beim nächsten Heimspiel der Veilchen wird es auch in Göttingen ein Papplikum geben.

Göttingen. Die Anhänger der BG Göttingen dürfen nicht bei den Spielen in der Halle mitfiebern, können aber einen Pappaufsteller von sich anfertigen lassen.

Auch im Dezember darf die BG Göttingen ihre Heimspiele in der S-Arena nicht mit ihren Fans zelebrieren. Nach den Beschlüssen in der vergangenen Woche steht fest, dass die BBL-Partien gegen den Mitteldeutschen BC, die Hamburg Towers und das Niedersachsen-Derby gegen die EWE Baskets Oldenburg aufgrund der immer noch zu hohen Corona-Infektionszahlen ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Veilchen-Fans bekommen jetzt aber die Möglichkeit, Präsenz in der Sparkassen-Arena zu zeigen und so das Team von BG-Headcoach Roel Moors zu unterstützen. Ab sofort können Fans auch in Göttingen Teil des sogenannten „Papplikums“ werden und sich einen persönlichen Pappaufsteller für die BG-Heimspiele sichern.

Für die Anhänger gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können sich Einzeltickets für jedes Spiel oder gleich eine Dauerkarte für die ganze Saison sichern. Bei der Dauerkarte ist die Pappfigur im Preis enthalten. Sollten ab Januar oder zu einem späteren Zeitpunkt der Saison wieder Zuschauer zugelassen werden, können Dauerkarten-Besitzer sich dann kostenfrei einen Platz sichern.

Für die Pappfiguren wird ein hochformatiges Foto des Ticket-Käufers vor neutralem Hintergrund benötigt – am besten natürlich im Fan-Outfit. Das genaue Vorgehen und alle weiteren Infos unter www.bggoettingen.de.