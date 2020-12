Osterode. Die Versammlung der Vereinsvertreter im KSB Göttingen-Osterode wird am 5. Dezember in der Stadthalle als Präsenzveranstaltung durchgeführt.

Der Kreissporttag findet wie geplant in Osterode statt

Der Kreissporttag des KSB Göttingen-Osterode wird wie geplant am Samstag, 5. Dezember, in der Stadthalle Osterode stattfinden. Das bestätigte Klaus Dreßler, Vorstandssprecher des KSB, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Veranstaltung sei trotz der verlängerten Verfügungslage ordnungsgemäß durchführbar.

„Wir haben für die Stadthalle ein strenges Hygiene- und Abstandskonzept erarbeitet. Zudem wird die Teilnehmerzahl nicht die in den Verfügungen gegebenen Spielraum überschreiten“, erläutert Dreßler. Ohnehin sei die Teilnahme der Vereinsvertreter an den Kreissporttagen schon in den vergangenen Jahren überschaubar gewesen. „In diesem Jahr haben wir im Vorfeld die Vereine mit unserem Berichtsheft noch ausführlicher als normalerweise informiert“, erläutert der KSB-Vorstandssprecher. Die teilnehmenden Vereinsvertreter mussten sich online registrieren (wir berichteten), die Anmeldefrist ist mittlerweile abgelaufen.

Wichtigster Punkt sind am Samstag ab 10 Uhr die Vorstandswahlen – einen Posten gilt es neu zu besetzen. „Wir haben auch im Vorstand lange über die Austragung diskutiert, uns letztlich aber dafür entschieden. Auf absehbare Zeit scheint es ohnehin keine Änderungen bei den Verfügungen zu geben“, so Dreßler. Der Kreissporttag hätte eigentlich schon im Frühjahr stattfinden sollen und war bereits mehrfach verschoben worden.