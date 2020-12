Göttinger Ansgar Knauff ist jetzt Profi bei Borussia Dortmund

Jean-Manuel Mbom hat bei Werder Bremen in dieser Saison bereits den Sprung in die Bundesliga geschafft. Nun schickt sich ein weiterer Nachwuchsfußballer aus Südniedersachsen an, es in die erste Liga zu schaffen. Ansgar Knauff hat bei Borussia Dortmund seinen ersten Profivertrag unterschrieben und bleibt dem BVB bis mindestens 2023 erhalten.

Der 18-Jährige stammt aus Göttingen und hat im Nachwuchs der SVG das Kicken erlernt. Bereits mit vier Jahren jagte er einst in der G-Jugend hinter dem Ball her. 2015 wechselte der flinke Außenspieler in das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Ein Jahr später schloss sich Rechtsfuß dann den Dortmundern an.

Erste Profiluft geschnuppert

In diesem Sommer absolvierte Knauff die Vorbereitung mit der Bundesliga-Mannschaft von Trainer Lucien Favre und schnupperte damit erstmals Profiluft. Der Junioren-Nationalspieler hinterließ im Trainingslager einen guten Eindruck und rückte in der Folge aus der A-Jugend direkt in das U23-Team auf. In sieben Spielen der Regionalliga West stand Knauff bislang auf dem Platz und erzielte ausgerechnet im Derby gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 sein erstes Tor.

„Wir sind mit Ansgars Entwicklung sehr zufrieden“, freut sich BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Toptalent. Knauff ist ebenfalls glücklich, bei seinem Ausbildungsverein auch seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben: „Ich bin davon überzeugt, dass ich mich hier sehr gut entwickeln kann. Für mein Ziel, für die Bundesliga-Mannschaft des BVB zu spielen, werde ich weiterhin alles geben.“