Mit Segel und Board fliegt man über die Innerstetalsperre

Ist es ein Flugzeug oder ein Surfboard? Wenn man das Equipment für Wingfoilen zum ersten Mal sieht, drängen sich beide Assoziationen auf. Und soweit hergeholt sind sie tatsächlich nicht. „Das Foil ist eine Tragfläche, die während der Fahrt unter Wasser für Auftrieb sorgt. Dadurch hebt sich das Board aus dem Wasser“, erklärt Julian-Tobias Stumpf. Angetrieben werde der Surfer durch den Wing (Flügel). Seine Form erinnert an eine Tragfläche. Der Wing wird mit beiden Händen in den Wind gehalten und kann flexibel eingesetzt werden.

Stumpf hat die neue Surf-Art im Sommer kennengelernt. Zusammen mit Michael Scholz von der KiteSchule Harz aus Bad Harzburg erkundet er nun die Innerstetalsperre im Nordharz. „Die ist besonders gut für diesen Sport geeignet. Kitesurfen ginge hier nicht“, beurteilt Scholz die Lage. Zu groß sei die Gefahr, sich und andere mit den langen Leinen der Kites zu verletzen.

Mit einer Hand zu halten

Anders sieht es beim Wingfoilen, auch Wingsurfen genannt, aus. Ein Wing ist aus leichtem Stoff hergestellt. Integrierte Schläuche, die mit Luft gefüllt werden, halten ihn in Form. „Man kann den Wing problemlos mit einer Hand halten und zur Not schnell aus dem Wind nehmen“, sagt Stumpf. „Dadurch ist Wingsurfen recht einfach zu lernen. Als Anfänger fällt man allerdings auch öfter ins Wasser“, lacht er.

Das hat jetzt, Mitte November, in der Talsperre eine Temperatur von acht bis zehn Grad. Deshalb trägt Stumpf auch einen Neopren-Anzug. Wer nach den ersten Sprüngen ins kalte Wasser dann jedoch den Dreh raus habe, sagt er, könne schnell mit und gegen den Wind über das Wasser flitzen.

Wassersport in der Heimat

Stumpf hat sich neben der unkomplizierten Handhabung des Sportgeräts noch aus einem anderen Grund für das Wingfoilen entschieden. Der Salzgitteraner fährt zum Kitesurfen nämlich sonst an den Concordia See in Sachsen-Anhalt oder ans Steinhuder Meer. „Ich habe mich auch fürs Wingfoilen entschieden, weil ich dadurch hier zu Hause auf der Talsperre Wassersport betreiben kann“, betont er.

Und sportlich ist seine Tagesleistung durchaus: In rund vier Stunden auf der Innerstetalsperre hat Stumpf auf seinem Board, den Wing in der Hand, ganze 18 Kilometer zurückgelegt. Als er aus dem Wasser kommt, ist er sichtlich erschöpft, macht aber einen sehr zufriedenen Eindruck. „Zu Hause lege ich mich erst mal in die warme Badewanne“, schmunzelt er.