Getötetes Baby im Kofferraum: War es die Mutter oder Großmutter?

Volker Lenz blättert in alten Zeitungsartikeln , die er sorgfältig hat binden lassen. Kindesmissbrauch. Vernachlässigung. Gewalt. Der Vater, der sein Kind ins Ausland entführte und der Mutter für immer entfremdete. Der hat vor Lenz, dem Staatsanwalt , in der Untersuchungshaft gekniet. Was natürlich nicht ging. Stehen Sie auf.

Oder der zwölfjährige, noch strafunmündige Gymnasiast aus bürgerlichem Hause, der in Braunschweig seine Eltern erschoss, zuerst die Mutter, dann den Vater. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst. Er überlebte den Kopfschuss. Lenz zeigte dieser Fall, wie ein extrem autoritärer Erziehungsstil, schulische Probleme und der leichte Zugang zu Waffen zu emotionalen, Tod bringenden Ausbrüchen führen können.

Säugling mit durchschnittener Kehle

Erinnerungen. Schicksale zwischen schwarzem Einband. Darunter auch ein Verbrechen, das für Volker Lenz, bis 2006 Oberstaatsanwalt für Jugendsachen bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft , alles andere war als ein Routinefall: Am 7. August 1989 kam ein Ehepaar in die Kanzlei eines Braunschweiger Rechtsanwalts. Im Kofferraum des Wagens der Eheleute lag ein in Plastik eingewickelter neugeborener Junge mit durchschnittener Kehle – das Kind ihrer 20 Jahre alten Tochter.

Lenz ermittelte fünf Jahre. Am Ende wurde niemand für die Kindstötung verurteilt. „Das muss unser Rechtsstaat vertragen können“, sagt der Jurist. „Dass ein Fall ungelöst bleibt.“ In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten . Auch wenn ein junges Leben ausgelöscht wurde, kaum dass es begonnen hatte – und Lenz die Frage nach dem Warum bis heute nicht ganz losgelassen hat. 1989. Da war ein uneheliches Kind doch längst keine Schande mehr wie noch zu Goethes Zeiten, die Braunschweiger Schülerin kein abgrundtief verzweifeltes Gretchen. Warum also? In seinen Ermittlungen stieß Lenz auf eine Mauer des Schweigens.

Der Fall beginnt auf Mallorca

Artikel aus der Braunschweiger Zeitung. Foto: Jürgen Runo

Entdeckt wurde der Fall nicht in Braunschweig, sondern auf Mallorca. Dort war eine junge Touristin mit starken Unterleibsblutungen in ein Krankenhaus in Palma de Mallorca eingeliefert worden. Gegen ihren Willen hatte ihre Freundin und Reisebegleiterin einen Arzt gerufen. Die Mediziner fanden Spuren des Mutterkuchens. Die Deutsche bestritt allerdings, ein Kind geboren zu haben. „Wäre dies ein Krimi, würde jeder sagen: So was gibt es im echten Leben nicht“, meint Lenz. Denn der Zufall wollte es, dass auf Mallorca kurz zuvor am Strand eines Nachbarorts eine Babyleiche entdeckt worden war. Ein Zusammenhang war naheliegend. Die Ärzte alarmierten die Polizei. Die 20 Jahre alte Braunschweigerin wurde in Spanien wegen des Verdachts der Kindestötung festgenommen

Die Schülerin schaltete ihre Eltern ein. Während sie in Spanien in Haft saß, suchten die Eltern in Braunschweig Rat beim Anwalt. Ihr Ziel: die Auslieferung der 20-Jährigen nach Deutschland. Um zu beweisen, dass ihre Tochter mit der Kindstötung in Spanien nichts zu tun hatte, brachten sie ihr in Plastiktüten gewickeltes totes Enkelkind zur Polizei in Braunschweig.

Die Mutter der Schülerin hatte den kleinen Leichnam knapp zwei Wochen in ihrem Schlafzimmerschrank aufbewahrt. Der Hals war bis zur Hälfte durchtrennt. Ein Rechtsmediziner stellte fest, dass es sich nicht um eine Totgeburt gehandelt habe. „Der Säugling hat nach der Geburt gelebt“, sagt Lenz. Aber wer hatte ihn getötet?

Für den ermittelnden Staatsanwalt Volker Lenz blieb das erste Zusammentreffen mit der 20-Jährigen nach ihrer Auslieferung aus Spanien denkwürdig. „Sie wurde in Braunschweig dem Haftrichter vorgeführt. Da saß sie vor dem Schreibtisch des Richters, eine hübsche Frau, und hinterfragte kritisch unsere Vorhaltungen.“ Die beherrschte Kühle, mit der sie aufgetreten sei, habe ihn überrascht. Eher hätte er erwartet, auf eine Heranwachsende in einer psychischen Krise zu treffen.

Als ihre Mutter den Raum betreten habe, erinnert sich Lenz, habe sich zwischen den beiden ein Dialog entsponnen, der den ganzen späteren Prozess in zwei Sätzen zusammengefasst habe: „Die Mutter kommt herein, legt die Hand auf die Schulter der Tochter und bittet: ,Sag doch die Wahrheit .’ Daraufhin neigt die Tochter ihren Kopf zu der Hand der Mutter und sagt: „Mutter, sag du doch die Wahrheit.“

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen Tochter und deren Mutter

Artikel in der Braunschweiger Zeitung. Foto: Jürgen Runo

Lenz ermittelte sowohl gegen die Schülerin als auch gegen deren 41 Jahre alte Mutter. Beide bestritten die Tötung. Die 20-Jährige erklärte in den Vernehmungen, das Kind in den späten Abendstunden des 25. Juli 1989 allein, ohne Arzt, in der elterlichen Wohnung auf die Welt gebracht habe. Sie sprach von einer Sturzgeburt im Badezimmer. Von der Schwangerschaft will sie bis dahin nichts bemerkt haben. Sofort nach der Geburt habe sie ihre Mutter gerufen. Die habe sie in die Küche geführt und sich danach längere Zeit im Bad aufgehalten. Danach sei über das Kind nicht mehr gesprochen worden. Drei Tage später brach die Heranwachsende mit einer Freundin in den Urlaub nach Mallorca auf. Für Lenz gab es drei Möglichkeiten: „Entweder war es die Kindsmutter selbst, ihre Mutter oder beide gemeinsam.“

Unbemerkte Schwangerschaft ist unwahrscheinlich

Konnte es sein, dass die junge Frau von ihrer Schwangerschaft nichts bemerkt hatte? Diese Frage beschäftigte Volker Lenz. Wie glaubwürdig war die Verdächtige? Auf privaten Wanderungen sprach der Staatsanwalt mit einer befreundeten Hebamme immer wieder über diese Möglichkeit. Er erkundigte sich im Freundeskreis der 20-Jährigen: Ja, in der Disko habe sie mit den Händen in der Hüfte, in der Pose einer Schwangeren, dagestanden, hieß es einmal. Ein andermal: Am Badesee auf eine Wölbung des Bauchs angesprochen, habe sie das mit einem Nabelbruch erklärt. „Soweit ich ermitteln konnte, hat sie mit niemandem über die Schwangerschaft gesprochen. Trotzdem war ich überzeugt: Sie wusste von ihrer Schwangerschaft und leugnete sie.“

Ein medizinischer Sachverständiger stützte Lenz’ Annahme: Eine Sturzgeburt, bei der das Kind nach Darstellung der 20-Jährigen „rausgeflutscht“ war, hielt er bei einer Erstgebärenden für so gut wie ausgeschlossen. Ebenso unwahrscheinlich sei, dass sie ihre Schwangerschaft nicht bemerkt habe.

Fünf Jahre später kommt es zum Prozess

1990 erhob Lenz vor dem Braunschweiger Landgericht Anklage gegen die Heranwachsende. Das Gericht hielt die Beweislage für zu dünn, die Anklage wurde nicht zugelassen. Ebenso komme die Mutter als alleinige Täterin in Betracht, hieß es in der Begründung. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde vor dem Oberlandesgericht ein. Mit Erfolg. 1994 kam es vor der Jugendkammer des Landgerichts zum Prozess gegen die Frau, die mittlerweile 25 Jahre alt und Mutter eines dreijährigen Kindes war.

Der Vorwurf, der vier Jahre nach diesem Prozess aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde: Kindestötung. Dieser längst veraltete Paragraf milderte die Strafe für Mütter, die ein nichteheliches Kind unmittelbar nach der Geburt töten, auf eine Mindeststrafe von drei Jahren. Nichtehelichkeit wurde bis dahin als psychische Zwangslage gewertet. Seit 1998 ist diese Unterscheidung rechtlich hinfällig: Auch bei der vorsätzlichen Tötung eines unehelichen Neugeborenen handelt es sich seither, je nach rechtlicher Bewertung, um Totschlag oder Mord.

Babymord bleibt ein Familiengeheimnis

Vor Gericht schwiegen Mutter und Tochter. Und wenn sich Staatsanwalt und Richter auch sicher waren, es bei einer der beiden mit der Täterin zu tun zu haben, war der Nachweis „schlicht unmöglich“, wie der Verteidiger sagte. Das Tatwerkzeug wurde nie gefunden. Und vielleicht wäre ohne die Ereignisse auf Mallorca sogar die Existenz des Säuglings für immer ein Familiengeheimnis geblieben. Was Volker Lenz ein psychologisches Rätsel war und blieb: „Wie konnte ein so junger Mensch solchen Belastungen standhalten?“

Die Jugendstrafkammer sprach die junge Frau frei. Den Freispruch hatte am Ende auch Volker Lenz beantragt. Der Prozess sei dennoch wichtig gewesen. Der Staat, den auch er repräsentierte, habe so die Verwerflichkeit dieses Verbrechens noch einmal deutlich gemacht.

„Tatort“: Die Crime-Serie der Braunschweiger Zeitung

In unserer Crime-Serie zeigen wir drei Monate lang die verbrecherische Seite unserer Region: Die spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre und die harte Arbeit der Ermittler, die Täter ihrer Strafe zuführt – manchmal nach Jahrzehnten.

Jede Woche rollen wir wahre Fälle zwischen Harz und Heide auf. Unsere Reporter sprechen mit Ermittlern, Richtern, Forensikern und Staatsanwälten über die Verbrecherjagd, begleiten eine Tatortreinigerin bei der Arbeit und stellen Vereine vor, die sich für die Interessen der Opfer einsetzen.