Partie der Veilchen Ladies in einer Woche schon abgesagt

An diesem Wochenende sind die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen aufgrund der Länderspielpause ohnehin nicht im Einsatz. Doch auch am kommenden Wochenende werden die Veilchen Ladies nicht auf dem Court stehen können. Das Heimspiel gegen die Inexio Royals Saarlouis, das eigentlich am Sonntag, 22. November, ab 16 Uhr im FKG hätte stattfinden sollen, ist von offizieller Seite abgesagt worden.

Einige Spielerinnen von Saarlouis sind weiterhin vom Coronavirus betroffen, so dass die Begegnung von der DBBL bereits jetzt auf einen Termin später in der Saison verschoben wurde. Wann gespielt wird, steht aber noch nicht fest. Die Royals mussten auch schon ihre Partie am vergangenen Wochenende aufgrund der Coronainfektionen im Team absagen.

Crowder siegt mit Deutschland

Vier Spielerinnen aus Göttingen können trotz der Spielpause nicht die Beine hochlegen, schließlich sind sie für die Nationalmannschaften ihrer Heimatländer in den Spielen der EM-Qualifikation aktiv. Einen wichtigen Sieg konnte dabei am Donnerstag Jennifer Crowder mit der deutschen Auswahl feiern. In Riga setzte sich das DBB-Team nach einer umkämpften Partie mit 73:67 (26:32) gegen Lettland durch und festigte damit Platz zwei in der Gruppe. Crowder stand elf Minuten auf dem Platz und steuerte zwei Punkte zum Sieg bei.

Bis in das vierte Viertel lagen die deutschen Basketballerinnen zurück, konnten mit einer Energieleistung die Begegnung aber noch drehen. Am Samstag folgt das nächste Spiel, Gegner ist dann das Tabellenschlusslicht Nordmazedonien. Im Hinspiel feierten die DBB-Frauen bereits einen klaren 105:40-Erfolg.