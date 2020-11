TTVN informiert: Tischtennis-Training ist möglich

Ein Tischtennisschläger liegt in einer Tasche.

Hannover. Da die Sportart als Individualsport eingestuft wird, kann in Niedersachsen trainiert werden. Es gelten allerdings einige Einschränkungen.

In Niedersachsen hatte der TTVN nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Pandemie zunächst den Spiel- und Trainingsbetrieb bis zum 30. November untersagt, die Punktspiele sind momentan bis zum 31. Dezember ausgesetzt. Bei der Frage des Trainingsbetriebs hat sich aber aufgrund der Verordnungen des Landes Niedersachsen eine Änderung ergeben.

Die Sportart Tischtennis wird als Individualsport betrachtet. Demzufolge kann in Niedersachsen der Trainingsbetrieb unter Beachtung des mit der Kommune oder dem Träger der Halle abgestimmten Hygienekonzeptes, neu ist ein Mindestabstand von 1,5 m, stattfinden. Es dürfen zwar mehr als zwei Personen beim Training anwesend sein, doch sollten sich so wenig Personen wie möglich in der Halle aufhalten und die Zahl verschiedener Hausstände auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Gruppentraining ist nicht erlaubt und die Zahl der genutzten Tische sollte soweit wie möglich begrenzt werden.

Nur ein Trainingspartner empfohlen

„Es gibt von Seiten des Landes Niedersachsen keine weiteren konkreten Vorgaben zur Beschränkung der Personenzahl und zum Platzbedarf. Ein Belegungsplan und die Dokumentation der Teilnehmenden sollten für jeden Verein selbstverständlich sein“, erklärt Heinz-W. Löwer, Geschäftsführer des TTVN und empfiehlt: „Nach Möglichkeit sollte das Training bis Ende November nur mit einem Trainingspartner stattfinden, um so die Zahl der Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.“

Der Verband weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kommunen eigenverantwortlich über die Öffnung beziehungsweise Schließung ihrer Hallen entscheiden – weder das Land, noch der LSB oder gar der TTVN haben hierauf irgendeinen Einfluss. „Die neuen Regelungen verlangen von uns allen eine hohe Eigenverantwortlichkeit. Kein Verein sollte daher etwaige Nischen suchen, die die Verordnung zu bieten scheint. Im Gegenteil: Im Zweifel sollte man eher verzichten. Wir empfehlen unseren Vereinen in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob das Training in der aktuellen Situation Sinn macht oder es besser ist, den Trainingsbetrieb bis zum 30. November einzustellen“, stellt Löwer klar.