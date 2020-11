Beim TSV Schwiegershausen kann man „steinreich“ werden

Die Sportstätten sind aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen zu einem Großteil wieder gesperrt. Es war zumindest zu erahnen, dass viele Sportvereine vor diese neue Herausforderung gestellt werden. Beim TSV Schwiegershausen soll nach der Frühjahrsaktion „Fit mit Distanz“ nun mit einer neuen Aktion die Lockdown-Light-Zeit überbrückt werden.

Steine sind das Motto: Alle Vereinsmitglieder sind aufgefordert, Steine zu bemalen und diese bis zum 30. November bei den Kinderturnwarten Marianne Dietrich und Stefan Götz abzugeben. Einzige Vorgabe für das Bemalen ist der Schriftzug TSV, welcher die Steine später eindeutig dem Sportverein beziehungsweise der Aktion zuordnen soll. Ansonsten sind der Phantasie bei den Motiven keine Grenzen gesetzt – sei es die eigene Sparte wie zum Beispiel Tischtennis, Kinderturnen, Montagsgruppe oder auch Sonne, Blumen, Wolken oder Weihnachtsmotive.

Die Steine sollten die Größe eines Handtellers nicht überschreiten und auch nicht zu klein sein. Schließlich sind die bemalten Steine erst der Anfang der TSV-Aktion. Die Steine werden ab 1. Dezember von den beiden Kinderturnwarten in und um Schwiegershausen an mehr oder weniger markanten Orten platziert und dürfen dann bei den unter Corona-Bedingungen durchgeführten sportlichen Aktionen gesucht und gefunden werden.

Sobald ein Stein gefunden ist, darf dieser Fund im Bild festgehalten werden. Die sportlichen Sucher sind dann aufgefordert, ihren Fund per E-Mail mitzuteilen. „Macht gerne ein Bild vom Stein, von den Findern oder gleich beides zusammen und sendet es mit eurem Namen und dem Fundort an die genannte Adresse. Zu guter Letzt gebt ihr die gefundenen Steine bitte bei einem der Kinderturnwarte ab“, erklärt der Verein. Mit den gesammelten Steinen soll am Ende ein Steinbild erstellt werden, welches in der Sporthalle bestaunt werden kann.

Die E-Mail-Adresse für die Fotos: steinreich@tsv-schwiegershausen.de.