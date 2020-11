BG Göttingen bietet für das Derby Geisterspieltickets an

Wie beim BBL-Turnier in München sind auch aktuell bei den Spielen in der Basketball-Bundesliga keine Zuschauer zugelassen.

Göttingen. Am Samstag bestreiten die Veilchen gegen Braunschweig ihr erstes Heimspiel in der laufenden Bundesliga-Saison. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Nach rund acht Monaten darf die BG Göttingen endlich wieder das Parkett in der Sparkassen-Arena betreten. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 ist beim Team von BG-Headcoach Roel Moors riesig, wird allerdings etwas getrübt. Denn die Partie gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Samstag, 14. November, ab 20.30 Uhr wird aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen vor leeren Rängen ausgetragen.

„Wir hätten natürlich sehr gerne die Saison mit unseren Fans eröffnet. Dass dies jetzt nicht gestattet ist, ist mehr als schade“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Nicht nur finanziell, sondern auch emotional ist das eine schwierige Situation.“ Um die finanziellen Verluste etwas zu minimieren, können Veilchen-Fans die Göttinger Basketballer aber mit so genannten Geisterspieltickets unterstützen. Fans kaufen ein symbolisches Ticket, erhalten jedoch keinen Zutritt in die Sparkassen-Arena.

Für die Partie gegen Braunschweig bietet die BG Tickets in fünf verschiedenen Kategorien an: Trainingsspieler (10 Euro), Starting Five (15 Euro), Topscorer (25 Euro), MVP (50 Euro) und Legende (100 Euro). Auf den Tickets wird der Name des Käufers und die Kategorie erscheinen. „Viele Fans haben uns gefragt, wie sie die BG unterstützen können. Von dieser Solidarität sind wir weiterhin überwältigt. Die Geisterspieltickets sind eine einfache Lösung, einen finanziellen Beitrag zu leisten“, sagt Meinertshagen.

Die Tickets sind als Print@Home-Variante im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de erhältlich.