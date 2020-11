BG Göttingen ist bei Vizemeister Ludwigsburg chancenlos

Die Siegesserie der BG Göttingen ist gerissen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors musste nach drei Erfolgen im Pokal zum Start in die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 ihre erste Niederlage hinnehmen. Am Freitagabend verloren die Göttinger bei den MHP Riesen Ludwigsburg 73:100 (30:54). Zuschauer waren aufgrund der Pandemie in der MHP-Arena nicht zugelassen.

Die Gäste aus Südniedersachsen hatten von Beginn an große Probleme mit den Hausherren, sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive. Vor allem die individuelle Klasse der Hausherren bereitete der Moors-Truppe Schwierigkeiten. Nur im dritten Abschnitt schaffte es die BG, mit den Gastgebern mitzuhalten und das Viertel zu gewinnen (23:19). Bester Veilchen-Werfer war Galen Robinson Jr. mit zwölf Punkten. Für Ludwigsburg traf Jaleen Smith am häufigsten (24 Zähler).

Offizielles Kamp-Comeback

Bei den Veilchen gab Harper Kamp sein offizielles Comeback, dafür setzte Ron Jackson Jr. aus. Die BG brauchte ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu kommen. Vor allem die Ludwigsburger Dreier-Schützen Jordan Hulls und Smith sorgten dafür, dass der BG-Rückstand schnell auf 4:18 anwuchs (5.). Nach einer Moors-Auszeit lief es etwas besser für die Göttinger. Marvin Omuvwie schloss einen 9:2-Lauf per Dreier zum 13:20 ab (8.). Die Gäste mühten sich und kämpften sich nach dem nächsten Omuvwie-Dreier auf 18:23 heran. Doch Jacob Patrick konterte direkt zum 18:26-Viertelendstand.

Im zweiten Abschnitt dauerte es fast drei Minuten und die nächste Auszeit, bis Tai Odiase die ersten Veilchen-Punkte zum 20:33 erzielte (13.). Aubrey Dawkins legte zum 23:33 nach, doch die Schwaben waren im Angriff kaum zu stoppen. So wuchs der Göttinger Rückstand immer weiter an und betrug nach einem 4:17-Lauf 23 Zähler (27:50/19.). Weiterhin waren es Smith und Hulls, die ihr Team trugen. Letzter punktete vor der Halbzeitpause zum 30:54.

Veilchen fangen sich etwas

Nach dem Seitenwechsel fingen sich die Südniedersachsen ein wenig und versuchten, sich in die Partie zurückzukämpfen. Aber das Team von Riesen-Headcoach John Patrick hatte immer die passende Antwort. Einem Dreier von Mathis Mönninghoff zum 36:58 folgte ein kleiner Ludwigsburger Lauf zum 40:66 (26.). Zum Ende des dritten Viertels lief es dann wieder etwas besser bei der BG. Luke Nelson verkürzte von außen auf 47:69, Robinson und Dennis Kramer legten zum 50:71 nach. Den Schlusspunkt des Abschnitts setzte Robinson mit einem Dreier zum 53:73, der mit der Sirene sein Ziel fand.

Gleich zu Beginn des Schlussviertels schafften es die Veilchen, durch je einen Dreier von Omuvwie und Nelson Weidemann auf 59:78 heranzukommen (32.). Doch prompt folgte erneut die Antwort von Smith und Barry Brown Jr. zum 59:85 (33.). Nach einer Auszeit von Moors stemmte sich Rückkehrer Kamp gegen den immer größer werdenden Rückstand, konnte alleine aber nicht viel ausrichten. In der 38. Minute verwandelte Brown seinen ersten und einzigen Dreier zum 66:98 – der höchsten Ludwigsburger Führung. Am Ende verkürzten Akeem Vargas und Kamp noch einmal, an der deutlichen Niederlage änderte dies aber nichts.

Stimmen der Trainer

„Das war ein sehr schwaches Spiel von uns, wir waren nicht dafür bereit“, wurde Roel Moors deutlich und analysierte: „Das lag an zwei Dingen: In der Offensive sind wir mit dem Druck nicht gut umgegangen. Außerdem hat Ludwigsburg sehr viel Talent. Wenn man sie im Eins-gegen-eins nicht stoppt, dann bekommt man ein Problem. Wir wissen, dass Jordan Hulls ein guter Werfer ist. Wir wissen, dass Yorman Polas Bartolo jedem Rebound hinterhergeht. Wenn man das nicht respektiert, dann ist das ein Problem.“

Zufrieden war auf der anderen Seite John Patrick: „Ich bin sehr stolz, dass und mit welcher Art und Weise wir heute gewonnen haben. Wir hatten einen super Start: Die ersten vier, fünf Minuten waren sehr gut. In der ersten Halbzeit hatten wir nur einen Turnover. Im dritten Viertel waren wir dann leider nicht so konzentriert, das vierte Viertel war dann aber erneut sehr gut.“