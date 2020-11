BG Göttingen eröffnet bei den Riesen Ludwigsburg die Saison

Göttingen. Den Veilchen wird die Ehre zuteil, im Auftaktspiel der 55. Spielzeit in der Basketball-Bundesliga mitzuwirken. Tip Off ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Während im Amateursport Stillstand herrscht, läuft der Betrieb im Profibereich weiter oder nimmt gerade erst Fahrt auf. So beginnt am Freitag die neue Spielzeit in der Basketball-Bundesliga – der BG Göttingen wird dabei die Ehre zuteil, im Eröffnungsspiel mitzuwirken. Ab 20.30 Uhr treten die Veilchen beim Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg an und hoffen auf eine Überraschung.

Auch in der BBL sind die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren. Wesentlich später als gewohnt wird der Spielbetrieb aufgenommen, auf Zuschauer müssen die 18 teilnehmenden Clubs zunächst verzichten. Im Gegenzug haben sämtliche Vereine einen Antrag auf die Corona-Nothilfe aus dem Sportpaket des Bundes gestellt, um so einen Teil der fehlenden Einnahmen ausgleichen zu können.

Als Favoriten gehen der amtierende Meister Alba Berlin und der FC Bayern München in die Saison. Auch Oldenburg und den Ludwigsburgern wird eine gute Rolle zugetraut. Die Göttinger wiederum könnten zu einer der Überraschungen werden. In der Vorbereitung überzeugte das neu zusammengestellte Team des neuen Coaches Roel Moors und erreichte das Top Four des BBL-Pokals.

Starke Pokalauftritte der BG

Drei Pflichtspiele im Pokal, drei Siege – die Auftaktbilanz der BG Göttingen in der Saison 2020/21 kann sich sehen lassen. Vor eineinhalb Wochen hat sich das Team von BG-Headcoach Roel Moors souverän den Einzug ins Top Four um den BBL-Pokal gesichert. Jetzt wollen die Basketballer aus Südniedersachsen in der BBL nachlegen. Das Auftaktspiel der 55. Bundesliga-Saison am Freitag wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Die Erfolgsserie fortzusetzen wird für die Gäste aus Göttingen aber alles andere als leicht, mit dem Vizemeister wartet ein anderes Kaliber als es die drei Kontrahenten Gießen, Vechta und Frankfurt im Pokal waren. „Wie jede Saison verteidigt Ludwigsburg sehr physisch und intensiv“, sagt BG-Assistenztrainer Thomas Crab. „Zudem haben sie in der Offensive talentierte Scorer.“

Duell mit ehemaligem Trainer

Das Ludwigsburger Team vom ehemaligen Veilchen-Headcoach John Patrick hat einen durchwachsenen Start in den BBL-Pokal erlebt. Dem 78:67-Sieg zum Auftakt gegen s.Oliver Würzburg folgte eine herbe 72:92-Niederlage gegen Ratiopharm Ulm. Im letzten Gruppenspiel gegen Brose Bamberg steigerten die Schwaben ihre Leistung zwar enorm, doch der 99:72-Erfolg reichte nicht aus, um den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug in die Endrunde der besten Vier zu sichern. „Gegen Bamberg haben sie von der ersten Minute an das Spiel kontrolliert und diese Kontrolle nicht mehr abgegeben. Das war der Ausschlag für den Sieg“, analysiert Crab.

In der Sommerpause musste die Patrick-Mannschaft einen mehr oder weniger großen Umbruch hinnehmen. Die Leistungsträger wie Khadeen Carrington, Nick Weiler-Babb, Thomas Wimbush II und Final-Turnier-MVP Marcos Knight verließen die Riesen. In Jaleen Smith und Jonas Wohlfahrt-Bottermann blieben den Ludwigsburgern aber zwei wichtige Säulen erhalten. „Smith ist einer ihrer Schlüsselspieler“, so Crab. „Er hat in der vergangenen Saison eine großen Schritt nach vorne gemacht.“

Neuzugänge mit BBL-Erfahrung

Patricks Neuzugänge verfügen über geballte BBL-Erfahrung. Jordan Hulls (114 Liga-Einsätze), Elias Harris (185) und Yorman Polas Bartolo (169) standen allesamt mehr als 100 Mal auf dem Erstliga-Parkett, hinzu kommen Tremmell Darden und Andrew Warren (beide ehemals Mitteldeutscher BC). Einzig Barry Brown Jr. und Desi Rodriguez kennen die deutsche Liga noch nicht. „Brown ist eine sehr gute Verpflichtung, in Harris haben sie einen guten Spieler für die großen Positionen hinzubekommen“, sagt Crab, der Nationalspieler Harris aus der gemeinsamen Zeit in Bamberg vergangene Saison gut kennt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Patrick-Söhnen Johannes (18 Jahre) und Jacob (16), die bereits beim Final-Turnier im Sommer in München zum Kader zählten und auch in den drei Pokal-Partien zu Kurzeinsätzen kamen. Im Pokal auf sich aufmerksam gemacht hat Riesen-Neuzugang Brown Jr., der gegen Würzburg 18 Punkte und gegen Bamberg sogar 30 Zähler erzielte. Verlass war auch auf Harris (18 Punkte gegen Würzburg, 13 gegen Ulm) und Smith (16 gegen Würzburg, 17 gegen Ulm, 14 gegen Bamberg).

Aggressive Verteidigung

„Defensiv müssen wir die Eins-gegen-eins-Situationen und ihre Blöcke verteidigen“, nennt Crab einen Schlüssel zum Erfolg gegen Ludwigsburg. „Außerdem müssen wir mit ihrem Druck klarkommen. Sie werden uns vom ersten Moment an unter Druck setzen. Da müssen wir durchspielen“, erinnert der Veilchen-Co-Trainer an die gewohnt aggressive Verteidigung, ein Markenzeichen der Mannschaften von John Patrick.

Die Göttinger gehen ihrerseits mit einer Menge Selbstvertrauen an den Start. Offen ist allerdings, ob alle Spieler fit sind. Beim Testspiel vor einer Woche gegen den MBC fehlten mit Jorge Gutiérrez, Luke Nelson und Tai Odiase drei wichtige Akteure angeschlagen oder verletzt. Sind sie wieder einsatzfähig, kann Moors mit einer sehr tiefen Rotation agieren, auf die verschiedenen Match-Ups reagieren und die Kräfte gut verteilen.