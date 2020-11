Eintracht Northeim und SVG Göttingen kassieren Niederlagen

Göttingen. In den letzten Spielen vor der Corona-Pause gibt es für die Fußball-Oberligisten der Region nichts zu feiern. Die Partie in Nordhausen fiel aus.

Bevor sich die Fußball-Oberligisten der Region ebenfalls in die angeordnete Corona-Pause verabschiedeten, standen am Wochenende noch die letzten Spiele an. Punkte konnten die Teams dabei aber nicht sammeln.

Die SVG Göttingen musste sich in der Oberliga Niedersachsen gegen den MTV Gifhorn mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Dabei waren die Gastgeber über weite Strecken die bessere Mannschaft. Vor allem in der ersten Hälfte gingen die Unistädter fahrlässig mit ihren Chancen um. Die Quittung: Erik Weinhauer brachte die Gäste per Freistoß in Führung (40.). Nach der Pause zog sich Gifhorn zurück, die SVG fand wenig Mittel. Bei Standardsituationen rettete zweimal das Aluminium für den MTV, ein Konter brachte die Entscheidung (90.).

Bitter verlief der letzte Auftritt vor der Pause auch für den FC Eintracht Northeim. Bei Lupo Martini Wolfsburg unterlag die Elf vom Rhumekanal mit 0:5 (0:1). Besonders Andrea Rizzo bekam die Eintracht nicht in den Griff, der Wolfsburger erzielte vier Treffer. Zudem traf Timon Hallmann für die Hausherren.

Die Partie des FSV Wacker 90 Nordhausen in der NOFV-Oberliga Süd wurde aufgrund eines positiven Corona-Befundes bei den Gästen vom FC Einheit Rudolstadt kurzfristig abgesagt.