Vechta. Den Veilchen ist nach dem 99:87 (62:38)-Erfolg gegen Rasta Vechta der erste Platz in ihrer Vorrundengruppe nicht mehr zu nehmen.

BG Göttingen erreicht vorzeitig das Top Four im BBL-Pokal

Die BG Göttingen hat sich vorzeitig den Einzug in das Top Four Endturnier um den Magenta Sport BBL-Pokal gesichert. Gegen Gastgeber Rasta Vechta gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Samstagabend 99:87 (62:38) und sind nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Die Südniedersachsen starteten mit viel Selbstvertrauen und zogen schnell davon. Nach dem Ausfall des Aufbauspielers Jorge Gutiérrez (Leistenprobleme) in der zweiten Halbzeit bekamen die Göttinger gegen aggressivere Vechtaer zunehmend Probleme. Die Gastgeber kämpften sich bis auf acht Punkte heran, schafften es aber nicht, die Partie zu drehen. Bester Veilchen-Werfer war Mathis Mönninghoff mit 22 Punkten. Für Vechta traf Will Vorhees am häufigsten (27 Zähler). Das Spiel der Pokal-Gruppe B wurde im Rasta-Dome in Vechta ausgetragen, Zuschauer waren aufgrund der Pandemie nicht zugelassen.

Treffsichere Veilchen

Die Veilchen waren von Beginn an treffsicher und gingen durch zwei Dreier von Aubrey Dawkins schnell 9:2 in Front (2.). Die Gastgeber schienen mit dem Tempo der Gäste überfordert, so dass der BG-Vorsprung schnell weiter anwuchs. Nach einem weiteren Dawkins-Dreier zum 22:8 nahm Rasta-Headcoach Thomas Päch die erste Auszeit (6.). Diese zeigte aber keine Wirkung, denn die Gäste zogen auf 27:10 davon (7.).

Im zweiten Viertel kam Vechta auf 33:21 heran (12.). Doch zwei schnelle Dreier von Luke Nelson, dem ein Double-Double (17 Punkte, zehn Assists) gelangt, ließen den Veilchen-Vorsprung wieder auf 39:21 anwachsen. Die Vechtaer schafften es weiterhin nicht, die Göttinger Distanz-Werfer unter Kontrolle zu bringen. Nelson und Mönninghoff, der aus dem Feld ohne Fehlwurf blieb (7/7), gingen bei der BG voran. In der 17. Minute traf Mönninghoff durch ein Vier-Punkte-Spiel (Dreier plus Freiwurf) zum 53:28. Mit einer 62:38-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Mönninghoff trifft weiter

Nach dem Seitenwechsel traf Mönninghoff zunächst zwei weitere Dreier zum 68:40, doch Vechta erhöhte den defensiven Druck (22.). Jean Salumu schloss einen 1:9-Lauf zum 69:49 ab (26.). Die Veilchen setzten sich erfolgreich zur Wehr. Nelson Weidemann vergrößerte den Vorsprung durch vier Zähler in Folge wieder auf 25 Punkte (76:51/28.).

Im letzten Abschnitt machte sich das Fehlen von Gutiérrez immer mehr bemerkbar. Dem Druck auf die Aufbauspieler hielten die Gäste nur schwer stand und verloren den Ball immer häufiger. Dennoch blieb der BG-Vorsprung zunächst komfortabel. Einem 0:10-Lauf zum 91:83 (38.) folgte eine Auszeit von Moors, die wirkte. Sein Team fing sich wieder, den Vechtaern lief am Ende die Zeit davon.

„Sehr gute erste 20 Minuten und schreckliche zweite 20 Minuten“, zog Moors sein Fazit. „Wir haben sehr guten Basketball in der ersten Halbzeit gespielt und den Ball sehr gut bewegt. Alle haben mit viel Selbstvertrauen gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit – ohne Jorge Gutiérrez, der wichtig für uns ist – sind wir mit dem Druck von Vechta nicht gut umgegangen. Nur ein Spieler hat das ganze Spiel alles gegeben, und das war Mathis Mönninghoff.“

Hygienekonzept genehmigt

Das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen hat derweil das Sicherheits- und Hygienekonzept der BG Göttingen genehmigt – bis zu 1.000 Zuschauer sind vorerst bei den Heimspielen in der Sparkassen-Arena zugelassen. „Wir freuen uns natürlich über die Entscheidung – in erster Linie für unsere Fans. Aber für uns ist es auch wirtschaftlich enorm wichtig, dass wir wieder Zuschauereinnahmen generieren können“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Selbstverständlich haben wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Blick. Sollten diese eine kritische Marke überschreiten, kann uns auch kurzfristig die Genehmigung wieder entzogen werden. Die Gesundheit aller hat Priorität; wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.“

Der Kartenvorverkauf für das erste BBL-Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Samstag, 14. November, hat bereits begonnen. Zunächst erhalten Dauerkarten-Besitzer aus der vergangenen Saison ein Vorkaufsrecht, das bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr gilt. Danach gehen nicht genutzte Tickets in den freien Verkauf. Bei der Erstellung des Sicherheits- und Hygienekonzept hat die BG Göttingen auf den größtmöglichen Schutz aller Beteiligten geachtet. Unter anderem sieht das Konzept den Verkauf von personalisierten Tickets vor. Zudem wird es keine Stehplätze geben. Dauerkarten werden vorerst nicht angeboten.

Alle Informationen zum Hygienekonzept und dem Ticketverkauf unter www.bggoettingen.de.