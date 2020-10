In Clausthal: 90-Jährige mit Messer bedroht und beraubt

Eine besonders verabscheuungswürdige Tat ereignete sich am 30. September in der Berg- und Universitätsstadt: Eine 90-jährige Clausthalerin, die auf einen Rollator angewiesen ist, wurde am Abend des 30. September von drei vermummten, unbekannten jungen Männern überfallen. Eine Zeugin hatte die Polizei zwar noch informiert, die Beamten kamen aber zu spät. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Trio an der Ampel bemerkt

Die Seniorin war am 30. September nach dem Besuch des AWO-Zentrums im Zellbach gegen 17.15 Uhr zum Lidl-Markt in der Bauhofstraße gegangen, um ihre Einkäufe zu tätigen. Nach Verlassen des Lebensmittelmarktes führte ihr Weg vom Parkplatz über die Bauhofstraße nach links bis zur dortigen Ampel. Gegenüber der Ampel auf der Bauhofstraße standen zu diesem Zeitpunkt drei junge Männer, die alle etwa zwischen 18-20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schwarz gekleidet waren.

Der Weg der Clausthalerin führte sie anschließend weiter auf einen in diesem Bereich befindlichen schmalen Verbindungsweg zur Straße Am Galgensberg, der bereits nach ein paar Metern einen leichten Bogen macht. Als sie sich gerade in dieser Höhe befand, waren plötzlich die drei jungen Männer, die sie zuvor gegenüber der Ampel wahrgenommen hatte, zunächst hinter ihr, einer von ihnen sprach sie sogleich mit den Worten: „Geld her“ an.

Mit Messer und Stock bedroht, Tasche heruntergerissen

Während sich in der Folge einer der Täter mit einem ca. 50-60 cm langen Stock drohend vor sie stellte, befand sich ein Zweiter unmittelbar neben ihr und hielt ebenfalls drohend ein Messer in der Hand. Der Dritte schließlich zog ihr die am Körper getragene braune Stoff-Handtasche mitsamt Inhalt herunter. Alle drei Täter, die bei der Handlung vermummt waren, liefen nach der Tat mit der so erlangten Handtasche zurück in Richtung Ampel/Bauhofstraße und entfernten sich anschließend unerkannt.

Durch eine Zeugin konnte die Polizei verständigt werden. Die bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, führten nicht mehr zum Auffinden drei Täter. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen die drei beschriebenen jungen Männer zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Ampel an der Bauhofstraße ebenfalls aufgefallen sind, die unter Umständen sogar Angaben zu deren Identität geben bzw. möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 053213390 zu melden.