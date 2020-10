Am Sonntag um 14.30 Uhr werden die vier Partien in der 1. Kreisklasse A angepfiffen. Dabei empfängt der Tabellenführer 1. FC Freiheit den Tabellendritten von Rot-Weiß Hörden zum Spitzenspiel. Der SV Viktoria Bad Grund ist am 3. Spieltag spielfrei.

1. FC Freiheit – SV RW Hörden. Mit zwei deutlichen Siegen hat sich der 1. FC Freiheit in der jungen Saison an die Tabellenspitze geschossen. Gegen Hörden will man die erfolgreiche Serie weiter ausbauen. Die Rot-Weißen wollen an die starke Leistung vom 4:0-Sieg über Wulften anknüpfen und auch auf den Freiheiter Höhen punkten. In den ersten Partien der beiden Teams sorgten kuriose Schiri-Entscheidungen für Gesprächsstoff, darauf hofft man diesmal zu verzichten.

FC Merkur Hattorf – SV Lerbach. Nach der Niederlage gegen Südharz will der FC Merkur im Heimspiel gegen den SV Lerbach wieder in die Erfolgsspur finden. Die Gäste sind aber noch ungeschlagen und stehen auf Platz zwei. In den letzten Jahren setzte sich in den Duellen allerdings immer die Hattorfer durch.

TSV Eintracht Wulften – VfB Südharz. Jeweils ein Sieg und eine Niederlage konnten Wulften und Südharz in ihren zwei bisherigen Spielen erzielen. Der VfB gewann nach der Auftaktniederlage in Lerbach zuletzt gegen Merkur Hattorf. Den Schwung will man mit in die Partie in Wulften nehmen. Die Eintracht hingegen hofft, sich nach der 0:4-Niederlage gegen Hörden wieder schnell zu rehabilitieren.

SV Förste – SV Rotenberg II. Beide Teams haben erst eine Partie in dieser Saison bestritten. Förste kam am vergangenen Wochenende zu einem 2:2 gegen den SV Lerbach. Die Rotenberger Reserve unterlag am ersten Spieltag mit 2:5 beim 1. FC Freiheit. Nun wollen beide den ersten Dreier einfahren.