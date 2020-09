Spiel der HSG oha am Sonntag ist komplett ausverkauft

Die HSG oha spielt zum Saisonauftakt der Handball-Verbandsliga vor ausverkauftem Haus – wenngleich aufgrund der Corona-Bestimmungen auch nicht vor voller Halle. Alle Tickets für das Derby gegen die HSG Rhumetal am Sonntagnachmittag in der Mahntehalle sind bereits im Vorfeld vergriffen.

Erfahren Sie mehr: So funktioniert das Hygienekonzept der HSG oha.

„Wer nicht auf der Ticketliste steht, braucht am Sonntag nicht zur Mahntehalle kommen. Wir können keinen weiter reinlassen, an der Halle wird es keinen Kartenverkauf geben“, berichtet Reiner Holzapfel, der für die HSG die Ticketvergabe koordiniert. Dank eines Hygienekonzepts können die Handballer zumindest eine begrenzte Anzahl an Besuchern zu ihren Heimspielen in der Mahntehalle begrüßen. Allerdings gibt es Einschränkungen und die Zuschauer müssen sich an die vorgegebenen Regeln halten.