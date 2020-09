BG Göttingen geht gegen Oldenburg am Ende die Luft aus

Die BG Göttingen hat im vierten Testspiel in der Vorbereitung auf die BBL-Saison 2020/21 gegen einen starken Gegner eine über weite Strecken gute Leistung gezeigt. Dennoch musste sich die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 78:87 (36:35) geschlagen geben. Bester Veilchen-Werfer war Aubrey Dawkins mit 19 Punkten. Tai Odiase erzielte 17 Punkte, zudem gelangen ihm fünf Blocks.

Die Göttinger mussten in der nicht-öffentlichen Partie erneut auf Marvin Omuvwie (Gehirnerschütterung) und Dennis Kramer (Fußverletzung) verzichten. Die Moors-Truppe hielt aber erstaunlich gut mit dem Favoriten mit von Beginn an präsent. In der 5. Minute glich Jorge Gutiérrez das Spiel per Dreier zum 11:11 aus. Das Viertel entschieden die Oldenburger knapp für sich (16:19). Auch im zweiten Abschnitt blieben die Veilchen dran und gingen in der 15. Minute sogar in Front (26:24). Die Gäste eroberten sich die Führung zwar zurück, schafften es aber nicht, sich abzusetzen. Mit viel Energie holte sich die BG das Viertel und ging mit einer knappen Führung in die Pause (36:35).

Veilchen ziehen etwas davon

Nach dem Seitenwechsel blieben die Veilchen am Drücker und bauten ihren Vorsprung Stück für Stück aus. Insbesondere durch intensive Verteidigung provozierte die BG Ballverluste, aus denen leichte Punkte resultierten. Dawkins schloss einen 12:2-Lauf mit einem Dunk zum 53:43 ab (25.). Die Gäste ließen sich nicht abschütteln, dennoch lag die BG bis zur 35. Minute in Front (71:69).

Doch ohne Gutiérrez, der im dritten Abschnitt sein fünftes Foul hinnehmen musste, ließen die Kräfte nach. Oldenburg nutzte das und holte sich in der Schlussphase noch den deutlichen Sieg. „Ich bin heute mit vielen Phasen wirklich zufrieden, allerdings gab es auch zwei Phasen, in denen wir komplett die Kontrolle verloren haben. Ich habe viele positive Dinge gesehen – eine Mannschaft, die zusammenspielen wollte. Wir hatten 23 Assists und haben physisch gut dagegen gehalten. Allerdings hatten wir wieder zu viele Ballverluste und haben zu viele Offensiv-Rebounds zugelassen, während wir selber nur zwei geholt haben. Es gibt noch viel Arbeit, aber ich bin zufrieden, weil wir gleich im Spiel waren. Das ist ein Schritt nach vorne. Der Endstand sieht deutlicher aus, als der Spielverlauf war“, erklärte Moors.